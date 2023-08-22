Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если будут выполнены все условия Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — сказал президент.

Он подчеркнул, что ни одно из условий Москвы ранее не выполнялось, а в европейских портах блокировали и гуманитарные поставки.

Путин напомнил, что в рамках сделки с Украиной только 3% зерна — меньше 1 млн тонн — доставили в наименее развитые страны. Более 70% ушло в страны Евросоюза.

Зерновая сделка — это соглашения, заключенные отдельно Украиной и Россией с Турцией и ООН в июне 2022 года. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Россия вышла из сделки 17 июля, назвав причиной невыполнение второй части сделки.

Москва не раз заявляла о готовности продлить зерновую сделку, если будут выполнены поставленные ею условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений и другие.

Украина заявляла, что готова использовать зерновой коридор и после выхода России из соглашения. Минобороны России предупредило в июле, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.