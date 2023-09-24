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Военная операция на Украине ,  
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Второе судно прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору

Судно с украинским зерном Aroyat прибыло в Турцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору, сообщает France 24. Оно покинуло порт Черноморск в Одесской области 22 сентября.

По данным издания, сухогруз Aroyat, который идет под флагом Палау, находился у южного выхода из пролива Босфор 24 сентября в 3:00 по Гринвичу (6:00 мск). Он направляется в Египет с 17,6 тыс. т пшеницы.

Это одно из двух судов, которые 16 сентября воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморска под загрузку почти 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии. Второе — Resilent Africa с 3 тыс. т пшеницы вышло в сторону Босфора 20 сентября и прибыло к проливу 21 сентября.

Украина открыла временные коридоры в Черном море 10 августа. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве не давали гарантий безопасности.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

Россия вышла из сделки 17 июля 2023 года из-за несоблюдений части соглашений относительно экспорта российской продукции.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны страны заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, которые следуют в российские порты.

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Теги
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