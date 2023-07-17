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МИД назвал условие возвращения к зерновой сделке

МИД: Россия будет готова вернуться к зерновой сделке только при конкретных результатах
Фото: Anne Pollmann / Global Look Press
Фото: Anne Pollmann / Global Look Press

Россия будет готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, говорится в заявлении МИДа о стамбульских договоренностях.

«Если же в западных столицах реально дорожат «Черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия», — говорится в сообщении.

Из пяти предусмотренных меморандумом Россия — ООН (по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений) задач не было выполнено ни одной, подчеркнули в ведомстве. В качестве необходимых условий для продления зерновой сделки Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в прошлом июле при посредничестве Турции и ООН и затем неоднократно продлевали. В этот раз срок сделки истекает 18 июля, после чего Россия решила прекратить ее действие и уведомила стороны об этом.

В Кремле уточняли, что сделка не прекратилась, а «остановилась», а Россия вернется к ней, как только будут выполнены требования Москвы. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность продления, говорил: «Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов».

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