Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Поезд сошел с рельс из-за подрыва железной дороги в Брянской области Общество, 20:42
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:39
Чемпион мира по шахматам рассказал, как Камю помог ему выиграть титул Спорт, 20:31
Суд приговорил к 3,5 годам связанных с убийством Дугиной фальсификаторов Общество, 20:27
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Военная операция на Украине. Карта на 2 мая Политика, 20:20
Путин попросил губернатора обратить внимание на общероссийскую беду Общество, 20:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 19:55
Решетников спрогнозировал, на сколько подорожают отели и перелеты летом Бизнес, 19:44
«Кризис только начинается». Как крах банков в США влияет на крипторынок Крипто, 19:42
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским защитником Спорт, 19:38
Форма для армии, олимпийцев и футболистов. Кого одевал Валентин Юдашкин Life, 19:31
В Петербурге произошел сбой в метро из-за сломанного светофора Общество, 19:30
Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя Политика, 19:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах

Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в Польше, Венгрии и еще трех странах
В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. ЕК ввела общий запрет для них и Румынии, но разрешила транзит на другие рынки
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничительные меры будут действовать с 2 мая по 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, она может обращаться на других европейских рынках свободно.

Одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались снять ограничения, которые они вводили самостоятельно.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн.

В середине апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции, а власти Румынии начали опломбировывать украинские транзитные грузы с такой продукцией. После этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия подготовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для фермеров стран Восточной Европы. 28 апреля стало известно, что ЕК договорилась с пятью странами о снятии ограничений на транзит зерна с Украины.

Bloomberg называл сложившуюся ситуацию ловушкой для украинского зерна. С одной стороны, отмечает агентство, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных тем, что их фермеры вынуждены конкурировать с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.

Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах
Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Еврокомиссия зерно Украина Восточная Европа импорт
Материалы по теме
Песков сравнил с шагреневой кожей время на обсуждение зерновой сделки
Политика
Посольство России упрекнуло США из-за украинского зерна
Политика
Еврокомиссия договорилась о снятии ограничений на транзит зерна с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter