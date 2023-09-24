В Польше заявили о готовности отправлять украинское зерно в Африку и Азию

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Польша готова обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны Азии и Африки. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP1.

«Я считаю, что правительство Польши поступило правильно, сохранив запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное, чтобы максимально обеспечить возможный транзит», — отметил Дуда.

По словам президента, Польше очень тяжело смириться с решением Евросоюза не продлевать эмбарго. «Фактически это преподносится так, будто Польша вообще не разрешила ввоз украинского зерна», — сказал Дуда. Он уточнил, что специальные транзитные коридоры уже подготовлены и украинское зерно можно будет транспортировать через Польшу и отправлять «туда, где оно действительно необходимо».

Еврокомиссия в мае ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию после жалоб фермеров из этих стран на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. В сентябре эмбарго истекло, однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить его в одностороннем порядке.

Власти Украины считают запрет нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения — неприемлемыми. 18 сентября Киев подал иск к этим трем странам во Всемирную торговую организацию. Украина пригрозила ввести эмбарго на импорт помидоров, лука, капусты и яблок из Польши. Варшава в ответ предупредила, что расширит список товаров, подпадающих под запрет на ввоз.

8 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина собирается отправлять в Африку и Азию гуманитарную помощь в виде сельхозпродукции через свои порты на Дунае.