Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту украинского зерна

На днях Украина подала в ВТО иск к Польше, Венгрии и Словакии из-за односторонних запретов на экспорт зерна. Теперь сообщается о договоренностях Киева с двумя из этих стран

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Украина договорилась с Польшей и Словакией по вопросам экспорта украинского зерна, идущего транзитом через территорию европейских стран. Об этом по итогам переговоров с украинским министром агрополитики Николаем Сольским сообщили его европейские коллеги.

В частности, со Словакией была достигнута договоренность о создании системы лицензирования для поставок зерна. Запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных товаров будет действовать до ее запуска, сообщила представитель словацкого Министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова. По ее словам, Сольский пообещал отозвать иск к Братиславе в ВТО.

Кроме того, Украина договорилась разработать вариант взаимодействия по экспорту и с Польшей, передает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление властей. «Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран», — говорится в статье.

В апреле этого года Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, ее примеру в итоге последовали еще четыре страны ЕС: Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Транзит зерна при этом был разрешен. Поступавшая на их рынки дешевая украинская агропродукция наносила ущерб местным аграриям, говорили власти приграничных с Украиной государств.

Меру в итоге одобрила Еврокомиссия, однако 15 сентября отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета; Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным.

Украина считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения неприемлемыми, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза. 18 сентября Киев подал иск к Польше, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО). The Financial Times писала, что Брюссель выразил готовность защищать страны ЕС, если дело будет рассматриваться в ВТО.