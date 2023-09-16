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Военная операция на Украине ,  
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Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт зерна из Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Польша с 16 сентября бессрочно запретила импортировать украинское зерно, соответствующее постановление появилось в правительственном «Законодательном журнале», пишет Polskie Radio.

Кроме того, правила запрещают ввозить продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян, речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. В пояснительной записке поясняется, что таким образом не получится обойти ограничения путем увеличения продуктов переработки зерна. На то, что такие попытки предпринимались, «указывают результаты торговли с Украиной в последние месяцы».

При этом Польша не запрещает транзит украинской агропродукции, путь следования должен заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами.

Польские власти объясняют, что действуют в интересах своих фермеров. Президент Анджей Дуда анонсировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Поговорим о зерне. Украина должна понять нашу позицию», — сказал он, отметив, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.

В середине сентября Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на поставки украинского зерна для пяти стран: Болгарии, Румынии, Польши, Словакии, Венгрии. Фермеры в пяти соседних с Украиной странах неоднократно жаловались на то, что избыток украинской агропродукции может привести их к банкротству и влияет на внутренние цены.

Венгрия и Словакия затем присоединились к решению Польши сохранить эмбарго. Как объясняет Rzeczpospolita, настолько радикальный отход нескольких государств от принципа неделимости европейского рынка стал возможен только при условии сохранения права на транзит зерна.

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Несмотря на это, пишет издание, украинская сторона несколько месяцев жалуется, что Польша затрудняет транзит, продлевая процедуры пограничного контроля до 12 дней, тогда как абсолютный максимум для стабильной торговли — три дня.

Зеленский назвал решение ЕК «примером подлинного единства и доверия между Украиной и Евросоюзом» и пообещал «цивилизованный ответ», если европейские страны будут нарушать закон. Офис президента отмечал, что Варшава — максимально близкий друг и партнер, отношения находятся в наивысшей точке, но есть и национальные интересы, в которых Киев занимает проукраинскую сторону, а там — пропольскую, это совершенно нормально. «Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — признавал советник главы аппарата президента Михаил Подоляк.

Теги
Польша Украина зерно Евросоюз
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