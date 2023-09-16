Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт зерна из Украины

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Польша с 16 сентября бессрочно запретила импортировать украинское зерно, соответствующее постановление появилось в правительственном «Законодательном журнале», пишет Polskie Radio.

Кроме того, правила запрещают ввозить продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян, речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. В пояснительной записке поясняется, что таким образом не получится обойти ограничения путем увеличения продуктов переработки зерна. На то, что такие попытки предпринимались, «указывают результаты торговли с Украиной в последние месяцы».

При этом Польша не запрещает транзит украинской агропродукции, путь следования должен заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами.

Польские власти объясняют, что действуют в интересах своих фермеров. Президент Анджей Дуда анонсировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Поговорим о зерне. Украина должна понять нашу позицию», — сказал он, отметив, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.

В середине сентября Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на поставки украинского зерна для пяти стран: Болгарии, Румынии, Польши, Словакии, Венгрии. Фермеры в пяти соседних с Украиной странах неоднократно жаловались на то, что избыток украинской агропродукции может привести их к банкротству и влияет на внутренние цены.

Венгрия и Словакия затем присоединились к решению Польши сохранить эмбарго. Как объясняет Rzeczpospolita, настолько радикальный отход нескольких государств от принципа неделимости европейского рынка стал возможен только при условии сохранения права на транзит зерна.

Несмотря на это, пишет издание, украинская сторона несколько месяцев жалуется, что Польша затрудняет транзит, продлевая процедуры пограничного контроля до 12 дней, тогда как абсолютный максимум для стабильной торговли — три дня.

Зеленский назвал решение ЕК «примером подлинного единства и доверия между Украиной и Евросоюзом» и пообещал «цивилизованный ответ», если европейские страны будут нарушать закон. Офис президента отмечал, что Варшава — максимально близкий друг и партнер, отношения находятся в наивысшей точке, но есть и национальные интересы, в которых Киев занимает проукраинскую сторону, а там — пропольскую, это совершенно нормально. «Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — признавал советник главы аппарата президента Михаил Подоляк.