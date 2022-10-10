В конгрессе США призвали не поставлять оружие Эр-Рияду из-за решения ОПЕК

Конгрессмены США, напомнив слова Чехова, призвали запретить поставку оружия и передачу военных технологий в Саудовскую Аравию. По их мнению, власти королевства не смогут найти замену, им придется договариваться по нефти с США

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти стало точечным ударом Саудовской Аравии по США, американская сторона в ответ может приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий королевству. Такая инициатива содержится в статье члена палаты представителей США Ро Ханны и сенатора Ричарда Блюменталя в Politico.

«Саудовская Аравия по-прежнему важна для энергетической безопасности и стабильности на Ближнем Востоке <...>, но на этой неделе она совершила ужасную ошибку. Поддержка страной России должна вызывать далеко идущий пересмотр американо-саудовских отношений», — сказано в статье.

Конгрессмены сочли, что вооруженные силы Саудовской Аравии минимально совместимы с другими потенциальными зарубежными поставщиками, а потому властям королевства придется вернуться за стол переговоров.

Конгрессмены рассказали, что 11 октября, во вторник, в сенате и палате представителей США будет представлен двухпалатный законопроект, который немедленно остановит всю продажу американского оружия в Саудовскую Аравию. Аналогичные предложения рассматриваются уже несколько лет, однако сотрудничество Республиканской и Демократической партии может изменить ситуацию, представители обеих партий пообещали поддержать проект, говорится в публикации.

ОПЕК прежде не сокращала добычу нефти в подобных условиях, когда рынок ограничен, эти действия приведут к нерационально низким уровням запасов нефти, считают конгрессмены. Они также отвергли аргумент, что решение организации связано с глобальной рецессией, указав на напряжение на рынке нефти и 73%-й рентабельности Эр-Рияда. «Другими словами, у Саудовской Аравии не было немедленной необходимости сокращать поставки, если только они не стремились нанести ущерб США в интересах России», — подчеркнули Ханны и Блюменталь.

Конгрессмены также предложили «поразмыслить над кое-какой древней русской мудростью», процитировав слова драматурга Антона Чехова: «Знания не имеют никакой ценности, если вы не применяете их на практике». «Возможно, то же самое верно и в отношении рычагов давления. Они не имеет никакой ценности, если не используются», — резюмировали авторы статьи.

Читайте на РБК Pro Pro В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит Статьи Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф Статьи Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи Pro Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций Статьи Pro Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая Статьи Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы

Материал дополняется.