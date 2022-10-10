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В конгрессе США призвали не поставлять оружие Эр-Рияду из-за решения ОПЕК

Конгрессмены США, напомнив слова Чехова, призвали запретить поставку оружия и передачу военных технологий в Саудовскую Аравию. По их мнению, власти королевства не смогут найти замену, им придется договариваться по нефти с США
Фото: Ahmed Yosri / Reuters
Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти стало точечным ударом Саудовской Аравии по США, американская сторона в ответ может приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий королевству. Такая инициатива содержится в статье члена палаты представителей США Ро Ханны и сенатора Ричарда Блюменталя в Politico.

«Саудовская Аравия по-прежнему важна для энергетической безопасности и стабильности на Ближнем Востоке <...>, но на этой неделе она совершила ужасную ошибку. Поддержка страной России должна вызывать далеко идущий пересмотр американо-саудовских отношений», — сказано в статье.

Конгрессмены сочли, что вооруженные силы Саудовской Аравии минимально совместимы с другими потенциальными зарубежными поставщиками, а потому властям королевства придется вернуться за стол переговоров.

Конгрессмены рассказали, что 11 октября, во вторник, в сенате и палате представителей США будет представлен двухпалатный законопроект, который немедленно остановит всю продажу американского оружия в Саудовскую Аравию. Аналогичные предложения рассматриваются уже несколько лет, однако сотрудничество Республиканской и Демократической партии может изменить ситуацию, представители обеих партий пообещали поддержать проект, говорится в публикации.

ОПЕК прежде не сокращала добычу нефти в подобных условиях, когда рынок ограничен, эти действия приведут к нерационально низким уровням запасов нефти, считают конгрессмены. Они также отвергли аргумент, что решение организации связано с глобальной рецессией, указав на напряжение на рынке нефти и 73%-й рентабельности Эр-Рияда. «Другими словами, у Саудовской Аравии не было немедленной необходимости сокращать поставки, если только они не стремились нанести ущерб США в интересах России», — подчеркнули Ханны и Блюменталь.

Конгрессмены также предложили «поразмыслить над кое-какой древней русской мудростью», процитировав слова драматурга Антона Чехова: «Знания не имеют никакой ценности, если вы не применяете их на практике». «Возможно, то же самое верно и в отношении рычагов давления. Они не имеет никакой ценности, если не используются», — резюмировали авторы статьи.

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Саудовская Аравия ОПЕК+ ОПЕК поставки нефти добыча нефти нефть поставки оружия США Конгресс США
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