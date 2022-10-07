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WP узнала о недовольстве чиновников Байденом после решения ОПЕК+

WP: чиновники критикуют поездку Байдена в Саудовскую Аравию после решения ОПЕК+ по квотам
Байден посетил Саудовскую Аравию в июле. Тогда он заявил о договоренности относительно увеличения нефтедобычи. По словам источников WP, после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти поездка президента вызывает много вопросов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Ряд чиновников в администрации президента США Джо Байдена поставили под сомнение результативность поездки главы государства в Саудовскую Аравию этим летом после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Эта поездка вызвала горячие дебаты внутри администрации. И я не знаю, как теперь можно аргументировать мысль, что это не было ошибкой», — сказал газете один из источников, близкий к администрации президента.

При этом в Вашингтоне считают действия Саудовской Аравии (крупнейший член картеля ОПЕК), которые могут привести к новому скачку цен в Соединенных Штатах, «оскорблением» Байдена. Так, один чиновник из Белого дома заявил газете, что решение ОПЕК стало «катастрофой». Другой сказал, что представители администрации расценили этот шаг как преднамеренную провокацию, призванную повысить шансы республиканцев на выборах.

«Они наплевали в лицо Джо Байдену. Тот, кто думал, что эта поездка [в Саудовскую Аравию] была хорошей идеей, должен кое-что объяснить», — заявил WP один из внештатных аналитиков Белого дома, экономист Центра экономических и политических исследований (CEPR) Дин Бейкер.

Байден посетил Саудовскую Аравию в середине июля, где встретился с принцем Мухаммедом бен Салманом, которого до этого обвинял в причастности к убийству журналиста The Washington Times Джамаля Хашкаджи в 2018 году. По итогам поездки Байден заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти на 250 тыс. барр. в сутки в течение двух месяцев.

The Washington Post пишет, что главные помощники Байдена по Ближнему Востоку и энергетике Бретт Макграк и Амос Хохштейн настаивали на поездке для укрепления отношений со своим союзником и демонстрации влияния на Ближнем Востоке. Однако, как указывают источники газеты, в это время Саудовская Аравия параллельно вела переговоры с Москвой.

Собеседники газеты среди чиновников также заявили, что озабоченность по поводу поездки Бадена в Саудовскую Аравию разделял и госсекретарь Энтони Блинкен, хотя в конечном итоге поддержал визит и принял в нем участие.

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5 октября страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Это сокращение стало рекордным с 2020 года. США выступали против этого решения, писал CNN. Российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+, заявил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

По данным источников CNN, администрация США опасалась, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. могло спровоцировать рост цен на нефть и стоимости бензина на внутреннем рынке страны в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. Поэтому Соединенные Штаты развернули целую кампанию, чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, утверждал телеканал.

6 октября Байден заявил, что Вашингтон разочарован решением о сокращении квоты на добычу нефти, и пообещал ответные меры. В Госдепе также анонсировали ответ на решение ОПЕК+. «Мы тесно консультируемся с конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы», — заявил Блинкен.

После сокращения добычи национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на все сорта нефти для США на ¢20, писал Bloomberg со ссылкой на данные компании. Байден ранее говорил, что США могут направить на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса в ноябре.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ОПЕК ОПЕК+ нефть добыча нефти США Джо Байден
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