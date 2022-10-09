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В Конгрессе США предложили ответ на решение ОПЕК+ по сокращению добычи

Конгрессмены США предложили вывести военных из Саудовской Аравии и ОАЭ из-за решения ОПЕК+
Американские военные и подрядчики не должны работать со странами, которые действуют против интересов США, заявили несколько конгрессменов-демократов. Саудовская Аравия и ОАЭ ранее поддержали сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+
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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Группа конгрессменов-демократов США предложила отозвать американские военные контингенты вместе с вооружением и противоракетными системами из Саудовской Аравии и ОАЭ после решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, пишет газета The Washington Times.

Предложение содержится в законопроекте «О напряженном партнерстве», который подготовили член Палаты представителей Конгресса США от Демократичекой партии — Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд.

«Резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ, несмотря на предложения президента [США Джо] Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее войне против Украины», — отмечается в заявлении конгрессменов.

Законопроектом предлагается вывод всех американских войск из Саудовской Аравии и ОАЭ, в том числе вместе с РЗСО Patriot и противоракетными системами THAAD. Авторы инициативы указывают, что обе страны несколько лет полагаются на американское военное присутствие для защиты своей безопасности и нефтяных месторождений.

«Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас», — считают конгрессмены.

Законодатели-демократы заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ уже несколько лет полагаются на американское военное присутствие для защиты своей безопасности и нефтяных месторождений.

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США ведут активное военное сотрудничество с Саудовской Аравией и ОАЭ. Так, в Эр-Рияде долгие годы действует американская миссия для обучения, консультирования и оказания помощи вооруженным силам королевства. Кроме того, военные США дислоцируют на базе Аль-Дафри в ОАЭ, которая использовалась, в том числе, во время операций против ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и в Афганистане.

5 октября ОПЕК+ (страны-члены организации и те, кто в нее не входит, в том числе Россия) договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. По данным Reuters, предложение о сокращении добычи исходило от России на фоне падения нефтяных цен сильной волантильности рынка. По словам вице-премьера Александра Новак решение ОПЕК+ было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. Договоренности о снижении добычи в Кремле назвали «победой здравого смысла».

Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ «не было необходимым», и в ответ объявил о планах направить на рынок 10 млн баррелей нефти из американского стратегического запаса. Как сообщал телеканал CNN, администрация Байдена пыталась убедить союзников на Ближнем востоке, в том числе Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ голосовать против сокращения добычи, поскольку даже ее снижение на миллион привело бы к росту цен на нефть и бензин в США незадолго до выборов в палату представителей.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
вывод войск Саудовская Аравия ОАЭ Конгресс США ОПЕК+ сокращение добычи
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