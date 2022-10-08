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Саудовская Аравия исключила свою вину за высокие цены на топливо в США

Саудовская Аравия заявила, что сокращает добычу не для того, чтобы навредить США
Эр-Рияд заявил, что причина высоких цен на бензин в США не в том, что страны ОПЕК+ сократили добычу нефти, а в том, что страна «десятилетиями» не строила нефтеперерабатывающие заводы
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Адель аль-Джубейр
Адель аль-Джубейр (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Саудовская Аравия не несет ответственности за высокие цены на топливо в США, заявил в интервью Fox News министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

«При всем уважении, причина высоких цен в Соединенных Штатах заключается в том, что у вас есть дефицит переработки, который существует уже более 20 лет. Вы не строили перерабатывающие заводы десятилетиями», — сказал он.

Он подчеркнул, что эр-Рияд не использует нефть как оружие. По словам аль-Джубейра, Саудовская Аравия рассматривает нефть как товар и как важную часть мировой экономики. «Идея о том, что Саудовская Аравия делает это (сокращает добычу нефти — РБК.), чтобы навредить США или каким-либо образом участвовать в политической жизни, абсолютно неверна», — пояснил министр.

Аль-Джубейр имел в виду сокращение добычи нефти, о котором страны-участницы ОПЕК+ договорились 5 октября. Оно составит 2 млн барр. в сутки. Reuters и Bloomberg писали, что эта инициатива принадлежала России и Саудовской Аравии.

Еще на этапе планов по сокращению добычи источники CNN сообщали, что Белый дом из-за этого «испытывает панику», так как уменьшение объема производимой нефти заставит цены на нее идти вверх, вызвав в свою очередь дорожание бензина. По данным телеканала, сотрудники администрации Байдена пытались уговорить ближневосточные страны не голосовать за сокращение добычи.

После того, как решение о сокращении все же было принято, Байжден заявил, что разочарован им. По его словам, администрация США изучает варианты дальнейших действия.

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