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Reuters узнал о согласии в ОПЕК+ сократить добычу нефти

Reuters: мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился сократить добычу на 2 млн барр. в сутки
Мониторинговый комитет стран ОПЕК, России и других крупных производителей рекомендовал сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки — рекорд с 2020 года. Эту рекомендацию обсудят на полноформатной встрече министров ОПЕК+
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Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ согласился сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+ с участием вице-премьера Александра Новака, которая состоится также в среду после заседания этого комитета.

Соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено в конце 2016 года и действовало три года — с начала 2017 года до 31 марта 2020 года. В апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и резкого падения спроса участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень снижения должен был постепенно сокращаться, но затем было решено продлить это соглашение.

В июне 2022 года страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу в июле и августе на 648 тыс. барр. в сутки — по плану в августе они должны были добывать более 43 млн барр. в сутки. На заседании в августе было решено нарастить добычу на 100 тыс. барр. в сутки в сентябре, но в начале сентября ОПЕК+ проголосовала за возвращение к августовским параметрам. Впрочем, по данным на август, страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней производства на 3,6 млн барр.

Встреча в Вене — первое с марта 2020 года очное заседание министров стран ОПЕК+, перерыв был вызван пандемией. Последние 2,5 года делегаты встречались в онлайн-формате. О том, что Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители на заседании ОПЕК+ в среду собирались объявить о сокращении добычи нефти на 1–2 млн барр. в сутки или даже больше, сообщили накануне источники газеты Financial Times и агентства Bloomberg. По их данным, инициатором этого предложения была Москва и ее поддержал Эр-Рияд.

CNN узнал о «панике» в Белом доме из-за планов России сократить добычу
Политика
Джо Байден

Против этого решения была администрация президента США Джо Байдена, которая даже развернула «кампанию» по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК+, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на источники. Снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. привело бы к росту цен на нефть и стоимости бензина в США в «опасное» время для администрации Байдена — за пять недель до выборов в палату представителей. По данным телеканала, в последние несколько дней высокопоставленные американские чиновники в области энергетики, экономики и внешней политики убеждали иностранных коллег из ближневосточных стран, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, проголосовать против сокращения добычи.

В документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как «полная катастрофа», сообщает CNN. В администрации Байдена также предупредили, что это может быть воспринято как «враждебный акт». Еще один чиновник рассказал телеканалу, что Белый дом «испытывает панику». «Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки», — заявил один из собеседников телеканала.

Однако аналитики, опрошенные Financial Times, считают, что сокращение добычи странами ОПЕК+ спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

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Мировые цены на нефть резко выросли на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой ЕС ввел несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе запретил поставки угля и утвердил частичное эмбарго на российскую нефть. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в сентябре договорились ограничивать предельные цены на российскую нефть.

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Михаил Добрунов
ОПЕК ОПЕК+ добыча нефти нефть поставки нефти
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