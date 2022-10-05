Reuters узнал о согласии в ОПЕК+ сократить добычу нефти
Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ согласился сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+ с участием вице-премьера Александра Новака, которая состоится также в среду после заседания этого комитета.
Соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено в конце 2016 года и действовало три года — с начала 2017 года до 31 марта 2020 года. В апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и резкого падения спроса участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень снижения должен был постепенно сокращаться, но затем было решено продлить это соглашение.
В июне 2022 года страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу в июле и августе на 648 тыс. барр. в сутки — по плану в августе они должны были добывать более 43 млн барр. в сутки. На заседании в августе было решено нарастить добычу на 100 тыс. барр. в сутки в сентябре, но в начале сентября ОПЕК+ проголосовала за возвращение к августовским параметрам. Впрочем, по данным на август, страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней производства на 3,6 млн барр.
Встреча в Вене — первое с марта 2020 года очное заседание министров стран ОПЕК+, перерыв был вызван пандемией. Последние 2,5 года делегаты встречались в онлайн-формате. О том, что Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители на заседании ОПЕК+ в среду собирались объявить о сокращении добычи нефти на 1–2 млн барр. в сутки или даже больше, сообщили накануне источники газеты Financial Times и агентства Bloomberg. По их данным, инициатором этого предложения была Москва и ее поддержал Эр-Рияд.
Против этого решения была администрация президента США Джо Байдена, которая даже развернула «кампанию» по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК+, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на источники. Снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. привело бы к росту цен на нефть и стоимости бензина в США в «опасное» время для администрации Байдена — за пять недель до выборов в палату представителей. По данным телеканала, в последние несколько дней высокопоставленные американские чиновники в области энергетики, экономики и внешней политики убеждали иностранных коллег из ближневосточных стран, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, проголосовать против сокращения добычи.
В документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как «полная катастрофа», сообщает CNN. В администрации Байдена также предупредили, что это может быть воспринято как «враждебный акт». Еще один чиновник рассказал телеканалу, что Белый дом «испытывает панику». «Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки», — заявил один из собеседников телеканала.
Однако аналитики, опрошенные Financial Times, считают, что сокращение добычи странами ОПЕК+ спровоцирует контрмеры со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.
Мировые цены на нефть резко выросли на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой ЕС ввел несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе запретил поставки угля и утвердил частичное эмбарго на российскую нефть. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в сентябре договорились ограничивать предельные цены на российскую нефть.