ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи на 1 млн баррелей

Министерская встреча состоится 5 октября в Вене и впервые с весны 2020 года пройдет в очном режиме, сообщили в ОПЕК

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны — экспортеры нефти ОПЕК+ рассмотрят на встрече в Вене возможность сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в организации.

Большее, чем ожидалось, сокращение является отражением опасений, что мировая экономика быстро замедляется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и влияния укрепившегося доллара на нефтяные цены, указывает Bloomberg. Источники агентства утверждают, что окончательно решение по сокращению добычи будет принято до заседания 5 октября. В случае принятия решения о сокращении добычи на 1 млн барр. в сутки оно станет крупнейшим со времен пандемии, пишет Reuters.

Встреча министров стран — членов ОПЕК и представителей государств, не входящих в организацию (этот формат называется ОПЕК+, в нем принимает участие Россия), состоится в Вене 5 октября. Переговоры впервые с марта 2020 года пройдут в очном формате.

Об обсуждении странами ОПЕК+ сокращения добычи ранее писал Reuters. Источники агентства утверждали, что сокращение на 1 млн барр. в сутки намерена предложить Россия на фоне падения нефтяных цен и сильной волатильности рынка. Летом страны ОПЕК+ наращивали добычу, в сентябре участники картеля договорились о ее сокращении в октябре на 100 тыс. барр. в сутки. Это произошло на фоне падения цен нефти Brent в конце августа — начале сентября ниже $100 за баррель.

По мнению генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса, в ближайшем будущем вряд ли наступит крупная мировая рецессия, однако уже этой зимой может начаться энергетический кризис в Европе. Эту проблему призывами к ОПЕК увеличить добычу не решить, нужно увеличить инвестиции и работать над энергопереходом к возобновляемым источникам энергии, указывал он. Аль-Гайса при этом считает, что мир в будущем не сможет полностью обойтись без нефти.

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой ЕС ввел несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе запретил поставки угля и утвердил частичное эмбарго на российскую нефть. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция. Германия, Италия и Япония) в сентябре договорились ограничивать предельные цены на российскую нефть.

Читайте на РБК Pro Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Исследования Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи

Российские власти говорили, что западные санкции приведут к дисбалансу на нефтяном рынке и ценам до $300. Комментируя планы G7 установить предельные цены на нефть, президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые нарушают контракты.