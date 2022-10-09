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Йеллен заявила о негативном влиянии решения ОПЕК на мировую экономику

Глава Минфина США: сокращение добычи нефти ОПЕК плохо сказывается на мировой экономике
Глава Минфина США заявила, что решение сократить добычу нефти негативно влияет на мировую экономику, особенно на развивающиеся рынки. Вашингтон обеспокоен проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, добавила она
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / picture alliance / Consolidated / ТАСС
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / picture alliance / Consolidated / ТАСС

Решение группы ОПЕК+ сократить добычу нефти было «бесполезным и неразумным» для мировой экономики, особенно для рынков развивающихся стран. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

«Мы очень обеспокоены развивающимися странами и проблемами, с которыми они сталкиваются», — подчеркнула она.

Йеллен также раскритиковала союзников за то, что те медлят с отправкой финансовой помощи Украине. «Темпы перевода денег Украине слишком медленные», — сказала глава Минфина США, указав, что некоторые страны, которые обещали оказать помощь, не удосужились ее выплатить.

ОПЕК+ 5 октября объявила о решении сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022 года. Это сокращение стало рекордным с 2020 года.

Участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, объяснил вице-премьер России Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+.

После этого национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США, сообщил Bloomberg. «Цены на все сорта для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США — повышены на ¢20», — писало агентство.

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Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти, и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает разные варианты ответа на решение стран ОПЕК, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией. «Мы тесно консультируемся с конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться», — подчеркнул он.

По данным Bloomberg, Россия может еще сильнее сократить добычу в ответ на введение потолка цен на нефть, который ранее 6 октября в рамках нового пакета санкций утвердил ЕС.

В Кремле решение ЕС назвали абсурдным, отметив, что оно способно оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков и тем самым «навредить практически всем государствам».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минфин США Джанет Йеллен ОПЕК мировая экономика нефть
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