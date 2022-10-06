Байден заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по квотам на добычу нефти

США изучают варианты дальнейших действий после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки, сказал президент. Он опроверг обсуждение с саудовским руководством этих вопросов во время визита в июле

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Решение стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки разочаровало Соединенные Штаты, заявил глава государства Джо Байден, передает Reuters.

По словам президента, сейчас американская администрация изучает варианты дальнейших действий. Также президент уточнил, что не обсуждал с руководством Саудовской Аравии связанные с нефтью вопросы, когда посещал эту страну в июле. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти среди членов ОПЕК.

О том, что президент США разочарован решением организации, накануне заявили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайан Диз, которые выпустили соответствующее заявление. Сам Байден публично по этому поводу не высказывался.

Накануне, 5 октября, ОПЕК+ решила сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Это сокращение стало рекордным с 2020 года.

США выступали против этого решения, писал CNN. Российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+, заявил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

По данным источников CNN, администрация США опасалась, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. могло спровоцировать рост цен на нефть и стоимости бензина на внутреннем рынке страны в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. Поэтому Соединенные Штаты развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, утверждал телеканал.

После сокращения добычи национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на все сорта нефти для США на ¢20, писал Bloomberg со ссылкой на данные компании.

В ответ на решение стран ОПЕК+ сократить квоты США собрались направить на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса в ноябре, чтобы добиться снижения цен на сырье.