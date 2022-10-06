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Байден заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по квотам на добычу нефти

Джо Байден пообещал ответные меры США на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
США изучают варианты дальнейших действий после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки, сказал президент. Он опроверг обсуждение с саудовским руководством этих вопросов во время визита в июле
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Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Решение стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки разочаровало Соединенные Штаты, заявил глава государства Джо Байден, передает Reuters.

По словам президента, сейчас американская администрация изучает варианты дальнейших действий. Также президент уточнил, что не обсуждал с руководством Саудовской Аравии связанные с нефтью вопросы, когда посещал эту страну в июле. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти среди членов ОПЕК.

О том, что президент США разочарован решением организации, накануне заявили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайан Диз, которые выпустили соответствующее заявление. Сам Байден публично по этому поводу не высказывался.

Накануне, 5 октября, ОПЕК+ решила сократить добычу нефти с ноября на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Это сокращение стало рекордным с 2020 года.

США выступали против этого решения, писал CNN. Российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на встрече представителей стран — членов ОПЕК+, заявил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

По данным источников CNN, администрация США опасалась, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. могло спровоцировать рост цен на нефть и стоимости бензина на внутреннем рынке страны в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. Поэтому Соединенные Штаты развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, утверждал телеканал.

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После сокращения добычи национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на все сорта нефти для США на ¢20, писал Bloomberg со ссылкой на данные компании.

В ответ на решение стран ОПЕК+ сократить квоты США собрались направить на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса в ноябре, чтобы добиться снижения цен на сырье.

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Теги
Татьяна Зыкина
Джо Байден США нефть
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ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи на 1 млн баррелей
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