Песков назвал решение ОПЕК+ снизить добычу нефти победой здравого смысла

Для Европейского континента ситуация с энергоресурсами через 10–20 лет будет иметь «весьма плачевные последствия», отметили в Кремле

Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является победой здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По его словам, взаимоуважительные отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ помогают обсуждать самые острые моменты. «Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков отметил, что США начали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Пресс-секретарь Кремля счел, что Вашингтон ценой дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнул решения, которые частично были приняты ЕС в последнем пакете санкций. Речь идет о потолке цен на российскую нефть.

«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. То есть на самом деле ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», — добавил Песков.

Он спрогнозировал, что через 10–20 лет ситуация с энергоресурсами будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента. Американцы сейчас зарабатывают «бешеные деньги» на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, пояснил представитель Кремля.

ОПЕК+ 5 октября объявила, что с ноября сократит добычу нефти на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022 года. Это сокращение стало рекордным с 2020 года.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил, что участники соглашения пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. После этого национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на все сорта нефти для США на 20 центов, сообщил Bloomberg.

Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает разные варианты ответа на решение стран ОПЕК, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией.

Решение группы ОПЕК+ сократить добычу нефти было «бесполезным и неразумным» для мировой экономики, особенно для рынков развивающихся стран, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув, что Вашингтон беспокоится о проблемах, с которыми столкнутся развивающиеся страны.

Bloomberg писал, что Россия может еще сильнее сократить добычу в ответ на введение ЕС потолка цен на нефть. В Кремле решение Евросоюза назвали абсурдным, отметив, что оно способно оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков и тем самым «навредить практически всем государствам».