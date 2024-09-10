Действительно ли ЕС готов к посредничеству в урегулировании на Украине Германия и Венгрия призывали к переговорам с Москвой

Олаф Шольц призвал пригласить Россию на мирную конференцию, Виктор Орбан намекнул на возможность нового этапа его «миссии мира». Что лежит в основе этих инициатив и могут ли они возыметь успех, разбирался РБК

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Какие инициативы выдвигают в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал провести вторую мирную конференцию по Украине в Швейцарии с участием России. Он зделал это в интервью ZDF 8 сентября, отметив, что наступил момент, когда следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». Шольц уточнил, что он обсуждал участие российской делегации в этом саммите в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас готовится представить свой новый план, как окончить военные действия. Примечательно, что накануне интервью Шольца назвавший его «ливерной колбасой» бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что немецкому канцлеру следует, используя дипломатические каналы, понять, есть ли смысл вести переговоры с Владимиром Путиным.

5 сентября сам Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите». В то же время украинский лидер не уточнил, когда и где планируется провести подобную встречу. В конце августа он предположил, что второй саммит мира может пройти в одной и стран Глобального юга. В частности, по информации Bloomberg, Зеленский предлагал рассмотреть для этого кандидатуру Индии.

В МИД Швейцарии РБК заявили, что конференцией в Бюргенштоке Берн внес свой вклад в последующие мирные переговоры. «Швейцария с самого начала заявляла, что мир возможен только с Россией. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — поснили в ведомстве. Там также напомнили, что глава министерства Иньяцио Кассис встречался с министром иностранных дел России 16 июля в Нью-Йорке, а в ближайшее время также планируются его переговоры с министром иностранных дел Индии. «Для Швейцарии, а также для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы любое предложение по завершении военных действий основывалось на Уставе ООН и его основных принципах», — резюмировали там.

Первый «саммит мира» прошел в Швейцарии 15–16 июня, представителей России на него не пригласили. По итогам встречи было принято коммюнике, содержащее только три из десяти пунктов украинской «формулы мира». Москва исключает возможность переговоров на условиях Киева. Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии уловкой — на нем, уверен президент России, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин заявил, что Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но не готова их вести на основе «эфемерных требований».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 сентября, что пока даже очертания переговорного процесса с Украиной «фактически не прослеживаются». «Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом», — отметил он.

После этого представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что заявления российского руководства не дают оснований предполагать готовность «конструктивно вступить в мирные переговоры». В то же время он зявил, что Шольц «без всяких колебаний» провел бы телефонный разговор на эту тему с российским президентом, если бы момент был подходящим.

Итальянская La Repubblica сообщила со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер Германии сейчас разрабатывает план мирного урегулирования по образцу минских соглашений. По словам собеседника издания, эта инициатива «не исключает передачу России части украинских территорий» (цитата по ТАСС). Другие детали плана издание не раскрыло.

В МИД Германии РБК косвенно опровергли сообщение о мирном плане, который предполагает территориальные уступки со стороны Украины. «Прочный и справедливый мир на Украине должен основываться на принципах Устава ООН, в частности на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили в ведомстве. Правительство ФРГ исходит из мирного плана Зеленского, «который нашел широкую поддержку в мире после конференции в Швейцарии». «Мы хотим продолжать идти по этому пути вместе с Украиной. При этом, как и президент Зеленский, федеральное правительство считает, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — заявили в пресс-службе министерства.

9 сентября агентство ATV сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен провести в сентябре новую встречу «высокого уровня» в рамках своей «мирной инициативы». По информации агентства, общаясь с журналистами в городе Кётче 7 сентября, глава правительства сказал, что продолжал работать над своей «миссией мира» летом, а также намекнул, что в сентябре у нее будет «заметное» проявление, не раскрыв других подробностей.

В июле Орбан посетил Россию, Украину, Китай и США в рамках «мирной миссии». Премьер Венгрии, председательствующей сейчас в Евросовете, предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы начало переговоров.

По итогам миссии Орбан направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз поддерживает только один мирный план — и это «формула мира» Зеленского. Кроме того, поездку Орбана в Москву во время председательства Венгрии в Евросовете в Брюсселе восприняли как нарушение принципа европейского единства. Некоторые страны ЕС призвали бойкотировать связанные с председательством Венгрии в Евросовете мероприятия в Будапеште.

Могут ли эти инициативы принести результаты

La Repubblica полагает, что канцлера Шольца на изменение риторики в отношении конфликта на Украине сподвигли прежде всего неудачи его партии сначала на европейских, а потом на региональных выборах в двух восточных землях ФРГ. По итогам прошедших 1 сентября в Саксонии и Тюрингии выборов в ландтаги свои позиции серьезно укрепила праворадикальная «Альтернатива для Германии», а также левопопулистcкий «Союз Сары Вагенкнехт». Обе эти партии построили свою кампанию на призывах прекратить военные поставки Украине и возобновить диалог с Россией. Как отмечает La Repubblica, теперь Шольц хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции и стать «канцлером мира».

Немецкие политологи также убеждены, что говорить о кардинальной смене курса немецкого правительства в отношении конфликта на Украине не приходится. Исследователь конфликтов Николь Дайтельхофф считает, что предложения Шольца обусловлены внутренним кризисом в стране, а именно ослаблением позиций правящей коалиции за год до очередных выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь 2025-го, и для достижения какого-то прогресса в урегулировании понадобятся долгие месяцы консультаций.

Шольц после начала военной операции на Украине провозгласил «смену эпох» (нем. Zeitwende), подразумевая сворачивание отношений с Москвой и военную поддержку Киева. С тех пор немецкий канцлер неоднократно повторял, что ФРГ остается ключевым союзником Украины и оказывает ей самую большую военную помощь среди стран ЕС.

Тем не менее эксперты Немецкого общества внешней политики (DGAP) пришли к выводу, что провозглашенный канцлером курс на Zeitwende провалился: Германия оказалась неподготовленной к решению крупных геополитических проблем и потеряла авторитет среди союзников. По мнению экспертов DGAP, ключевая проблема Берлина заключается в том, что Шольц никогда не говорил, что Украина должна победить, и это подтверждает политика его кабинета, в том числе недавнее решение перестать финансировать военные поставки республике из федерального бюджета (оно не касается ранее согласованных пакетов военной помощи, которые рассчитаны до 2028 года).

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил РБК, что слова Шольца о необходимости мирного решения конфликта объясняются исключительно борьбой за электорат. Эксперт напомнил, что 22 сентября еще в одной восточной земле, Бранденбурге, также пройдут выборы. Согласно последним опросам, там тоже лидирует АдГ, а социал-демократы, к которым принадлежит Шольц, идут вторыми.

«Немецкий канцлер немного поменял риторику, расширив тезис о безусловной поддержке Киева, поскольку не может не обращать внимание на изменившийся тренд в обществе по отношению к конфликту на Украине. Однако говорить о том, что это приведет к каким-то осязаемым результатам, не приходится, поскольку конкретные инициативы так и не представлены», — отмечает эксперт.

Топорнин убежден, что изменения в риторике Берлина не приведут к смене общего курса ЕС, хотя многие страны также выступают за скорейшее начало мирных переговоров. В том числе, по словам эксперта, не утихнет критика в отношении Венгрии, которая предлагает слишком радикальные в понимании ЕС способы разрешения конфликта на Украине. «В то же время все в Европе сейчас ждут президентских выборов в США. Там понимают: если в Белый дом вернется Дональд Трамп, то возникнут внешнеполитические потрясения, за которыми последуют изменения и для самого ЕС», — заключает Топорнин.

Рассуждая о возможности Киева достичь победы на поле боя, глава Пентагона Ллойд Остин сказал во время встречи на американской авиационной базе Рамштайн в Германии 6 сентября, что сйчас Украина сосредоточена на защите своей территории. По его словам, в конечном итоге этот конфликт будет решен за столом переговоров, а пока союзники Украины работают над тем, чтобы она подошла к возможным переговорам с Россией в максимально выгодном положении.

Тем временем, по информации Reuters, президент США Джо Байден передал конгрессу секретный доклад о конфликте на Украине. Какие выводы и рекомендации содержатся в документе, пока неизвестно. В апреле палата представителей конгресса после продолжительных дискуссий одобрила законопроект о выделении $95 млрд помощи Украине, Тайваню и Израилю (Киеву из них предназначается $60,8 млрд). В рамках этого законопроекта конгресс попросил администрацию США представить подробную стратегию по Украине к началу июня.