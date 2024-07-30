Чем может обернуться для Венгрии ухудшение отношений с ЕС

Ведущая фракция Европарламента обвинила Венгрию в создании угроз европейской безопасности. Чем это обернется и как скажется на поддержке Украины со стороны Евросоюза, разбирался РБК

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Почему в ЕС обвинили Венгрию в создании угроз безопасности

Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Белоруссии, что вызвало обеспокоенность в ЕС. Речь идет о расширении списка стран — участниц венгерской программы «Национальная карта», с помощью которой можно получать рабочие визы по ускоренной процедуре. До 9 июля на такую визу могли претендовать только украинцы и сербы, однако теперь в список участников программы добавили Россию, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Северную Македонию и Черногорию.

В Европарламенте обвинили Венгрию в подрыве европейской безопасности. Манфред Вебер, глава фракции Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором отметил, что новые правила могут «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить множеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, создавая серьезную угрозу национальной безопасности». Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила 30 июля, что у Венгрии запросили пояснения в связи со смягчением визовых требований для граждан России и Белоруссии и что это решение будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

Обвинения в адрес Будапешта участились после того, как в июле Виктор Орбан, премьер председательствующей в Евросовете Венгрии, посетил Россию в рамках «мирной миссии». В Брюсселе эти действия восприняли как нарушение принципа европейского единства. Орбан, которого регулярно упрекают в пророссийской позиции, последовательно выступает против поддержки Украины и антироссийских санкций. В ходе своей «мирной миссии» он посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин. Премьер Венгрии предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы начало переговоров об урегулировании конфликта. Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у венгерских властей нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения.

29 июля заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии рассмотреть возможность выхода из Европейского союза и НАТО и создания союза с Россией. Так он отреагировал на заявление Орбана, что политика ЕС и всего Запада по отношению к России «нерациональна», а Россия является «логичной, спокойной и предсказуемой» страной.

После поездки венгерского премьера в Россию некоторые представители ЕС решили бойкотировать неофициальные встречи в Венгрии, проходящие по линии Евросовета. Уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил перенести запланированный на 28–29 августа неформальный саммит глав внешнеполитических ведомств ЕС из Будапешта в Брюссель. Готовность пропустить встречу в венгерской столице выразили главы МИД Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто счел это «дурным вкусом».

В то же время, как сообщило немецкое агентство DPA, представители Германии, Люксембурга, Испании, Италии и Франции не согласны с необходимостью таких мер в отношении Будапешта.

Группа евродепутатов ранее предлагала лишить Венгрию права голоса в ЕС, поскольку, по их мнению, Орбан во время своих визитов в Россию и Китай «намеренно исказил свои полномочия». Речь идет о применении ст. 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить ту или иную страну права голоса в объединении. Резолюцию с подобным призывом Европарламент выпустил еще в январе 2024-го, после того как Будапешт продолжал блокировать пакет финансовой помощи для Киева. Также на фоне конфликта с Венгрией в ЕС обсуждалась возможность отойти от принципа единодушия при голосовании по некоторым вопросам, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы ввести правило голосования большинством в некоторых сферах, включая внешнюю политику. Идею поддержал в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, однако пока правила остаются прежними.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил РБК, что ЕС вряд ли пойдет на крайние меры, чтобы усмирить Венгрию. «Безусловно, наблюдается недовольство поведением Будапешта со стороны руководства ЕС, но поставить вопрос о лишении Венгрии права голоса в период ее председательства невозможно. Мнение отдельных европарламентариев не показательно. Между ЕС и Будапештом постоянно идут перепалки по поводу Украины, однако к каким-то катастрофическим последствиям это не приведет», — считает эксперт.

Может ли противостояние Венгрии и ЕС сказаться на помощи для Украины

Идею бойкота Венгрии не поддержали и в Словакии, которую с Венгрией связывает недовольство бездействием ЕС в связи с блокировкой Украиной транзита российской нефти. Будапешт и Братислава считают, что в Брюсселе должны отреагировать на нарушение соглашения между республикой и ЕС от 2014 года; соответствующее обращение они направили в Еврокомиссию.

Еврокомиссия отвергла требование Венгрии и Словакии рассмотреть в течение трех дней вопрос о блокировке Украиной поставок нефти из России. Как отмечает Politico, на фоне постоянных усилий Будапешта по приостановке антироссийских санкций недовольство европейских чиновников растет и потому Будапешту надеяться на помощь ЕС в этом вопросе не приходится.

Сийярто пообещал на прошлой неделе, что Венгрия продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с транзитом нефти. Президент Словакии Петер Пеллегрини отметил, что Киев должен «навести порядок как можно скорее», иначе «придется принять некоторые ответные меры». Он не уточнил, о чем идет речь, однако отметил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и поставляет электроэнергию.

В конце 2023 года Виктор Орбан наложил вето на выделение Украине €50 млрд, аргументировав это тем, что Будапешт выступает против совместной помощи ЕС Украине за счет бюджета союза. Компромисс удалось найти только в феврале: ЕС предложил схему, согласно которой будет проводить ежегодный обзор помощи в течение следующих четырех лет, и Венгрию это устроило. Кроме того, она получила гарантии, что предназначенные ей и замороженные из-за разногласий о проблемах верховенства закона и обеспечения прав меньшинств средства из фондов ЕС не будут переданы Украине.

Топорнин полагает, что нынешнее обострение отношений не скажется на поддержке Киева. «В ЕС понимают, что Будапешт продолжит вставлять палки в колеса и с этим ничего нельзя поделать, потому что вопрос выделения средств иностранному государству должен решаться единогласно всеми 27 странами-членами. На этом фоне в Брюсселе находят способы через дополнительные фонды выделять средства Украине в обход Венгрии», — пояснил эксперт.

26 июля Еврокомиссия объявила о направлении €1,5 млрд доходов от замороженных активов России на закупку «приоритетного военного оборудования» для ВСУ. Как пояснил Боррель, поскольку Венгрия технически не участвовала в соглашении о выделении доходов от заблокированных в Европе российских средств, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег».

По словам Топорнина, из-за позиции Будапешта возможны задержки с предоставлением помощи Украине, однако они не будут носить критический характер. По его мнению, большую опасность для Киева будет представлять возможная победа Дональда Трампа на выборах в США. Ранее Politico предположило, что в этом случае некоторые европейские страны — члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины. Однако официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что страны Европейского союза не планируют изменять отношение ни к США, ни к поддержке Украины после ноябрьских президентских выборов.