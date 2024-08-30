Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в Индии

Следующий саммит мира должен пройти в Индии, предложил Зеленский. Премьер Индии Моди пока не согласился. Россия называла выработанные после предыдущего саммита идеи ультиматумом и отказалась участвовать в подобных встречах

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит мира в Индии. С таким предложением он выступил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

По данным агентства, Зеленский предложил провести встречу в ноябре. «Встреча в Индии, которая с опаской относится к украинской инициативе, поскольку она пока исключает Россию, будет расценена в Киеве как прогресс», — пишет Bloomberg.

При этом Моди пока не дал согласия на проведение такого саммита, уточнило агентство на ссылкой на источники. В разговоре с агентством пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в одной из стран глобального Юга, в частности в Индии.

РБК направил запрос в министерство иностранных дел Индии.

Моди был с визитом на Украине 23 августа. «Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине», — говорил Моди перед встречей с Зеленским.

До этого, в июле, Моди приезжал с визитом в Россию. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Моди поблагодарил «дорогого друга» за гостеприимство и сообщил, что накануне они обменялись мнениями в том числе о конфликте на Украине. «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети», — говорил премьер Индии. «В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — сказал он Путину.

После поездки в Киев Моди звонил Путину. «[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Моди не направлял Москве предложений по мирным переговорам России и Украины. «Индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования <...>. Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением, но в настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал Песков.

Первый мирный саммит состоялся в Швейцарии 15–16 июня. Россия в нем не участвовала. В нем приняли участие свыше 90 государств и восемь международных организаций. Зеленский допускал, что России через посредников передадут наработки после саммита и что на второй саммит Россию пригласят.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается участвовать в мероприятиях, подобных саммитам мира Украины. «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — говорил в июле замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Целью конференции является «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума», говорил глава МИД России Сергей Лавров. «Мировое большинство» должно не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в «мирном саммите, подчеркнул он.