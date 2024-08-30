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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в Индии

Bloomberg: Индия пока не согласилась на идею Зеленского провести саммит мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Следующий саммит мира должен пройти в Индии, предложил Зеленский. Премьер Индии Моди пока не согласился. Россия называла выработанные после предыдущего саммита идеи ультиматумом и отказалась участвовать в подобных встречах
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит мира в Индии. С таким предложением он выступил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

По данным агентства, Зеленский предложил провести встречу в ноябре. «Встреча в Индии, которая с опаской относится к украинской инициативе, поскольку она пока исключает Россию, будет расценена в Киеве как прогресс», — пишет Bloomberg.

При этом Моди пока не дал согласия на проведение такого саммита, уточнило агентство на ссылкой на источники. В разговоре с агентством пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в одной из стран глобального Юга, в частности в Индии.

РБК направил запрос в министерство иностранных дел Индии.

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Нарендра Моди

Моди был с визитом на Украине 23 августа. «Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине», — говорил Моди перед встречей с Зеленским.

До этого, в июле, Моди приезжал с визитом в Россию. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Моди поблагодарил «дорогого друга» за гостеприимство и сообщил, что накануне они обменялись мнениями в том числе о конфликте на Украине. «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети», — говорил премьер Индии. «В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — сказал он Путину.

После поездки в Киев Моди звонил Путину. «[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Моди не направлял Москве предложений по мирным переговорам России и Украины. «Индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования <...>. Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением, но в настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал Песков.

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Первый мирный саммит состоялся в Швейцарии 15–16 июня. Россия в нем не участвовала. В нем приняли участие свыше 90 государств и восемь международных организаций. Зеленский допускал, что России через посредников передадут наработки после саммита и что на второй саммит Россию пригласят.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается участвовать в мероприятиях, подобных саммитам мира Украины. «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — говорил в июле замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Целью конференции является «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума», говорил глава МИД России Сергей Лавров. «Мировое большинство» должно не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в «мирном саммите, подчеркнул он.

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Яна Баширова
Bloomberg Индия саммит Россия Военная операция на Украине Владимир Зеленский Нарендра Моди
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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