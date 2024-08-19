Почему немецкая военная помощь Украине оказалась под вопросом

Правительство Германии приостанавливает финансирование новых военных поставок для Украины из федерального бюджета. Рискует ли Киев полностью лишиться поддержки Берлина, разбирался РБК

Борис Писториус, Кристиан Линднер, и Анналена Бербок (Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Почему Германия не может согласовать новые поставки

19 августа правительство ФРГ обновило список согласованных поставок оружия Украине. В него в том числе добавились зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T, десять беспилотных надводных аппаратов и 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.

Берлин остается одним из ключевым поставщиком оружия Киеву, занимая второе место после Вашингтона среди всех западных союзников. Согласно данным Кильского института мировой экономики, общая сумма выделенных Берлином средств на помощь Украине составляет €14,7 млрд (из них около €10,2 млрд — на военные нужды), далее следует Великобритания с €13,1 млрд и Япония с €9,1 млрд. Германия весной стала инициатором создания коалиции для поставок систем ПВО Украине под названием «Немедленные действия по противовоздушной обороне» (IAAD).

Однако вскоре Германия, вероятно, не сможет финансировать военные поставки Украине из федерального бюджета. Об этом сообщила газета FAZ со ссылкой на обращение министра финансов страны Кристиана Линднера главе оборонного ведомства Борису Писториусу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок. В этом послании, датированном 5 августа, говорится, что новые меры поддержки Киева «могут приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы. Далее следует требование: «Пожалуйста, гарантируйте соблюдение ограничений». Таким образом, выделение средств из федерального бюджета на новые поставки оружия Киеву не предусмотрены, однако это не касается ранее согласованных пакетов военной помощи, которые рассчитаны до 2028 года.

В феврале Берлин принял решение увеличить объем военной поддержки Киева до €28 млрд. Из них в 2024 году Берлин выделит около €7,1 млрд. По данным правительства, в 2023-м ФРГ выделила на военную поддержку Украины около €5 млрд, в 2022-ом — около €1,6 млрд, еще €2,9 млрд были выделены в первые два года боевых действий в качестве ассигнований в рамках обязательств по поставкам, которые будут осуществлены в период с 2025 по 2028 год. На обучение почти 10 тыс. украинских военных ФРГ потратила около €282 млн.

Как отмечает FAZ, на 2026 год Берлин запланировал выделить Украине всего €3 млрд, а на 2027 и 2028 годы — по €500 млн. Таким образом, в следующем году военная поддержка Украины со стороны ФРГ сократится почти вдвое, а к 2027 году — до менее чем одной десятой от суммы 2024 года. По информации издания, траты на уже согласованные заказы для Украины должны быть сокращены примерно на миллиард.

«Достаточно представить: Германия собирается профинансировать поставку боеприпасов, ПВО или другого военного оборудования для Киева в долгосрочной перспективе — например, на €800 млн, которые должны были быть выплачены в 2027-м. Это уже будет невозможно, поскольку предел на 2027 год составит €500 миллионов. Таким образом, долгосрочные контракты больше не могут быть заключены», — заявил изданию правительственный эксперт.

После публикаций о планах Германии сократить поставки военной помощи Украине капитализация немецкого оружейного концерна Rheinmetall упала сначала на 5%, а затем еще на 4,5%, до €536 за акцию.

Причина этого решения — меры жесткой экономии, принятые канцелярией и Минфином страны. Правительству Германии удалось окончательно согласовать проект бюджета на 2025 год только 16 августа — изначально одобренный в июне проект пришлось обсуждать заново из-за споров о том, как сократить дефицит почти в €17 млрд. Бундестаг приступит к рассмотрению документа в сентябре и должен одобрить бюджет страны к концу осени.

Еще в июле Reuters сообщал со ссылкой на проект федерального бюджета, что в 2025 году Берлин планирует сократить военную помощь Киеву в два раза — до €4 млрд. После начала военной операции России на Украине канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере €100 млрд для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП.

FAZ пишет со ссылкой на свои источники, что уже сейчас все это затрудняет поставки оружия Киеву, а правительство не смогло профинансировать этим летом поставки ЗРК IRIS-T, которые были в наличии у оборонной компании Diehl. Однако 19 августа официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер опроверг эту информацию. Согласно данным на сайте Минобороны ФРГ, Берлин обещает передать Киеву еще три IRIS-T SLM и четыре IRIS-T SLS.

Идет ли речь о полной приостановке военной поддержки Киева

Комментируя сообщения о сокращении финансовой помощи Германии Украине, Бюхнер подчеркнул: «Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе». В то же время он подтвердил планы «добиться международного финансирования помощи Украине с 2025 года».

В своем письме к главам МИД и Минобороны Линднер также обращает внимание на то, что вскоре Киев сможет использовать замороженные в Европе российские активы «для покрытия значительной части своих военных потребностей».

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. В ЕС почти сразу начали искать способы использовать эти средства для помощи Украине и создали специальную рабочую группу. Однако юридические особенности стран блока не позволяли найти законную схему по передаче российских активов Киеву. В итоге западные страны решили использовать доходы от находящихся в европейских депозитариях российских средств. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство российских активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд. На саммите в июле страны G7 договорились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, как гарантии для предоставления Украине кредитов на $50 млрд. Об использовании доходов с российских активов для поддержки Киева договорились и на уровне ЕС. Страны союза согласились с тем, что использование прибыли от замороженных российских активов юридически обосновано. В конце июля Еврокомиссия выделила Украине первый транш такой помощи в размере €1,5 млрд. За счет этих средств ЕС обещал профинансировать закупку «приоритетного военного оборудования» — средств ПВО и артиллерийских боеприпасов. Власти России предупреждали, что любые действия в отношении замороженных активов на Западе будут восприняты как воровство. Кремль анонсировал ответные меры и судебные разбирательства.

Бюхнер отметил, что ФРГ интенсивно работает над передачей Украине средств в рамках согласованного странами G7 решения. По его словам, они будут доступны в 2025 году.

Однако FAZ отмечает, что инициатива стран «семерки» еще далека от реализации и юридически спорна. «Ведутся международные переговоры, и ни в одном из министерств, с которыми общался FAZ, никто не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги появятся. Хотя в канцелярии царит большой оптимизм, в профильных ведомствах наблюдается скептицизм», — добавляет издание.

Представитель Зеленых в комитете по бюджету бундестага Себастьян Шефер говорит, что «нет никакой конкретного в отношении использования российских активов, кроме заявлений министра финансов». Представитель СДПГ в комитете по бюджету Андреас Шварц отмечает, что «никто не знает, как скоро можно будет использовать доходы от российских активов, и возможно ли это в целом с юридической точки зрения».

Что происходит с рейтингами правительства

Согласно информации источников FAZ, запрет на согласование новых поставок привел к спорам в федеральном правительстве. В то время как канцелярия хочет ограничить финансирование, Минобороны, МИД и Минэкономики ФРГ не согласны с этим. Как поясняет издание, существует мнение, что позиция Минфина страны соответствует позиции канцлера. Другие считают, что это решение Линднера говорит лишь о том, что средства на новые оборонные заказы исчерпаны.

Швейцарская NZZ отмечает, что решение сократить помощь Украине во многом связано с осторожной позицией Шольца и СДПГ, которую он представляет, по вопросам военных поставок Украине. Издание прогнозирует, что в будущем это усилит противостояние социал-демократов с другими участниками правящей коалиции — Зелеными и свободными демократами (СвДП). Издание напоминает, что во время дискуссии в бундестаге по поводу передаче Киеву дальнобойных ракет TAURUS Зеленым и СвДП пришлось согласиться с позицией Шольца, который считает это шагом к эскалации, хотя они придерживаются другой точки зрения.

Следующие парламентские выборы должны пройти в сентябре 2025-го, однако уже в этом сентябре правящую коалицию ожидает серьезное испытание — региональные выборы в восточных землях, жители которой традиционно критикуют правительственную линию и в том числе скептически относятся к поддержке Украины. В Саксонии и Тюрингии голосование назначено на 1 сентября, в Бранденбурге — на 22 сентября. В настоящее время лидерами опросов там остаются праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левопопулисткая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ); обе эти силы выступают против поставок оружия Киеву.

Еще в июне Шольц говорил в интервью ARD о том, что рейтинг правительства падает. Канцлер признал, что значительная часть немцев не согласна с позицией Берлина по поддержке Украины, но кабинет не намеревается изменить свой курс.

Согласно исследованию телекомпании ZDF от 15 августа, 62% немцев негативно оценивают работу правительства, 33% — положительно. Деятельность Шольца оценивают как «неудачную» 58% опрошенных, при этом 76% критикуют его за малоээффективную работу на посту канцлера.

Представитель правительства Бюхнер, в свою очередь, назвал «позорными» спекуляции о том, что в преддверии выборов на востоке страны правительство хочет послать сигнал о том, что финансовая помощь Украине будет ограничена.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил РБК, что решение немецкого правительства сократить поддержку Киева отчасти связано с предстоящей электоральный борьбой. Однако, по его словам, в большей степени Берлин озабочен тем, кто станет президентом США после ноябрьских выборов. «Германия готовится к потенциальному возвращению республиканца Дональда Трампа, который может переложить все финансовое бремя расходов на Украину на европейские страны. А это кошмарный сон как для немцев, так и для других стран ЕС», — резюмировал эксперт.

Трамп ранее угрожал свернуть военную помощь Украине в случае своего переизбрания, а также неоднократно заявлял о том, что европейские страны должны выделять больше средств на собственную защиту.