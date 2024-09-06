Глава Пентагона назвал задачу союзников Украины

Союзники Украины работают над тем, чтобы она подошла к возможным переговорам с Россией в максимально выгодном положении, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Путин называл стамбульские соглашения возможной основой для переговоров

Ллойд Остин (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Союзники Киева работают над тем, чтобы поставить Украину в максимально выгодное положение перед возможными переговорами с Россией. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече контактной группы по Украине на американской авиационной базе Рамштайн в Германии.

«В конечном итоге этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, трудно предсказать. Мы продолжим работать над тем, чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение, в котором она может оказаться, когда и если наступит этот день», — заявил Остин, отвечая на вопрос журналиста, может ли Киев одержать победу на поле боя.

«Что касается абсолютной победы, все зависит от того, что под этим подразумевается. Украина сосредоточена на защите своей суверенной территории, и мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь ей в этом», — добавил глава Пентагона.

Владимир Зеленский, который также присутствовал на встрече, призвал завершить конфликт на Украине этой осенью. Киев готов производить собственное оружие, чтобы «давить на Россию» для достижения мира, но для этого ему нужно финансирование, сказал он. Зеленский вновь призвал западные страны разрешить удары по территории России дальнобойными ракетами.

Ллойд Остин, отвечая на вопрос журналиста, почему США не спешат дать зеленый свет на удары вглубь России, отметил, что какой-то один тип поддержки Украины не способен стать решающим в этом конфликте.

«Что касается моего мнения по дальнобойному оружию, я бы сосредоточился на том, чтобы помочь Украине добиться успеха в этой тактической борьбе, чтобы убедиться, что она может защитить свою суверенную территорию», — отметил глава Пентагона. По его словам, нет какого-то одного способа, который станет решающим в этой кампании, а речь идет о комбинации разных возможностей.

Остин также отметил, что Украина и без того располагает довольно значительным собственным потенциалом, чтобы поражать цели на территории России, и они, по его словам, находятся далеко за пределами досягаемости ATACMS или даже Storm Shadow. «В России много целей, это большая страна, но очевидно, что у Украины есть много возможностей, в том числе БПЛА, и другие способы, чтобы справиться с этими целями», — заключил глава Пентагона.

Лондон анонсировал передачу Украине крылатых ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow максимальной дальностью 250 км в мае 2023 года. Тогдашний премьер-министр Риши Сунак в интервью The Times отметил: «Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело». О том, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании Storm Shadow, заявил в июле и новый глава британского правительства Кир Стармер. Передачу Украине ракет ATACMS класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км в США анонсировали весной 2024 года. Вашингтон оставил в силе запрет на их применение по объектам на территории России. Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

В Германии Остин также анонсировал новый пакете военной помощи США для Украины в размере $250 млн. Ожидается, что глава Белого дома объявит о нем сегодня вечером.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.

В конце августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной в настоящий момент «изрядно потеряла свою актуальность». Помощник президента Юрий Ушаков говорил неделю назад, что предложения России по мирному урегулированию не аннулированы, но пока из-за боев в Курской области речи о переговорах не идет.

5 сентября президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе «эфемерных требований».

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин.