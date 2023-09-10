Посланника России вызвали в МИД Румынии из-за обломков беспилотника

МИД Румынии выразил протест российской стороне из-за обнаружения обломков двух дронов у румынской деревни неподалеку от украинского порта Измаил. В сводке 9 сентября Минобороны отчитывалось об ударе дронов по целям на Украине

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Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии, где выразили протест из-за нарушения воздушного пространства страны в связи с тем, что упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе румынского дипведомства, передает Digi24.

Румынская сторона осудила действия России в отношении Украины, в том числе на Дунае, недалеко от границы с Румынией. Бухарест считает, что они несут риски для румынских граждан, проживающих вблизи.

«Государственный секретарь Юлиан Фота решительно попросил российскую сторону прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе», — сказано в сообщении.

9 сентября Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника в 2,5 км от деревни Плауру, которая расположена на противоположном от украинского порта Измаил берегу Дуная. Вооруженные силы Румынии находятся в состоянии боевой готовности и продолжат проводить поиски в районах, которые находятся недалеко от мест на Украине, где происходят удары по портовой инфраструктуре, подчеркнули тогда в министерстве.

До этого в районе поселения находили обломки еще одного дрона. О падении беспилотника на территории Румынии сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные украинских пограничников. Ночью в тот день издания «Зеркало недели» и «Измаил City» писали о взрывах в Измаиле.

Бухарест сначала опровергал эту информацию, но позже подтвердил, что возле Плауру найдены предположительно обломки дрона. Digi 24 и Antena 3 называли дрон российским. Румынские власти на фоне этого начали обсуждать возможную эвакуацию жителей деревни.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.

После обнаружения фрагментов второго беспилотника президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к Столтенбергу, заявив, что «имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии, государства — члена НАТО, с реальным риском для безопасности румынских граждан». По словам Йоханниса, его заверили в «полной поддержке» и отметили недавнее решение увеличить присутствие в стране за счет размещения американских истребителей F-16.

Российское Минобороны отчитывалось о шести групповых ударах с 2 по 9 сентября по различным объектам на Украине, в том числе с применением беспилотников. Среди целей были портовая инфраструктура, склады боеприпасов, объекты радиотехнической разведки и другие. Где находились цели, ведомство не уточняло. Украинские власти сообщали о повреждениях в портовых городах Одесской области, в том числе в Измаиле.

Министр обороны Сергей Шойгу в середине августа говорил, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.