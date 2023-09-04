В Минобороны Румынии опровергли падение в стране российских беспилотников

Здание Министерства национальной обороны Румынии (Фото: Wikimedia Commons )

Российские беспилотники не падали на территории Румынии, заявили в Минобороны этой страны.

«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию, появившуюся в публичном пространстве, о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, министерство повысило «меры бдительности на суше, на море и в воздушном пространстве страны».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), что, по информации государственной приграничной службы страны, ночью в районе Измаильского порта в Одессе российские дроны упали и «сдетонировали» на территории Румынии.

Ночью украинские издания «Измаил City» и «Зеркало недели» сообщали, что в крупном портовом городе Измаил Одесской области прогремели взрывы. С 2:00 ночи в регионе и ряде южных областей Украины стала звучать воздушная тревога. Измаильский морской порт находится в Одесской области на левом берегу Дуная.

16 августа Министерство обороны Румынии осудило атаки беспилотников на украинскую инфраструктуру на Дунае, однако отметило, что для территории страны угроз военного характера тогда не было.

О взрывах в Измаиле и Рени Одесской области в ночь на 16 августа сообщала «Страна.ua».

За день до этого глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров вблизи зернохранилищ и сформировала запасы вооружений в черноморских портах, пользуясь зерновой сделкой для прикрытия от российских ударов.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось об ударе по Одесской области 3 сентября. Военные нанесли удар по топливохранилищу в порту Рени, которое использовалось для снабжения украинской военной техники. Порт также находится на левом берегу Дуная.