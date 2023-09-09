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США разместят в Румынии истребители F-16

США разместят в Румынии истребители F-16 для охраны воздушного пространства
Фото: U.S. Air Force / Getty Images
Фото: U.S. Air Force / Getty Images

США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает Radio Romania International.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску по телефону обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства. В этом контексте упоминалось размещение на территории Румынии нескольких боевых истребителей F-16 США для поддержки миссий НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) по охране воздушного пространства.

6 сентября Минобороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов беспилотника в районе села Плауру на румынском берегу Дуная, напротив украинского Измаила. Телеканал Digi 24 называл дрон российским. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.

На фоне обнаружения обломков дрона штаб румынских ВМС объявил о проведении международных военно-морских учений Sea Breeze 23.3 в дельте Дуная и Черном море. В маневрах с 11 по 15 сентября примут участие подразделения из США, Украины, Болгарии, Великобритании, Турции и Франции.

В учениях будут задействованы разведывательные самолеты, штурмовые катера, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры. В Румынии назвали целью маневров «развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации».

Теги
Румыния НАТО истребители истребители F-16
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