НАТО не увидело признаков «преднамеренного нападения» России на Румынию

Падение дрона на территории Румынии Бухарест изначально опровергал, но позднее заявил, что фрагменты беспилотника нашли и изучают. Минобороны России сообщало об ударах дронами по хранилищам топлива для ВСУ в Одесской области

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Обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России, заявил в ходе пресс-конференции в Европейском парламенте генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», — сказал он (цитата по румынскому Pro TV).

О падении российского дрона на территории Румынии 4 сентября сообщал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные украинских пограничников. Ночью в тот день издания «Зеркало недели» и «Измаил City» писали о взрывах в портовом городе Измаиле Одесской области (находится на берегу Дуная, по реке проходит граница с Румынией).

Минобороны Румынии изначально категорически опровергло заявление Киева. На следующий день с аналогичным заявлением выступил президент страны Клаус Йоханнис. Он сказал, что «ни одна деталь, ни [один] дрон и ни одна часть устройства» не падали на территории Румынии.

В то же время глава государства сказал, что НАТО согласовало план действий на случай падения беспилотника на территорию страны — члена альянса, не уточнив деталей. «Мы не хотим, чтобы эти инциденты произошли на территории НАТО, которой в данном случае является Румыния», — добавил он.

Уже 6 сентября румынское Минобороны сообщило, что обнаружило в районе Плауру (деревня на берегу Дуная, на другой стороне реки от украинского Измаила), предположительно, фрагменты беспилотника и изучит их. Телеканалы Digi 24 и Antena 3 называли дрон «российским».

Противоречивые заявления Бухареста румынский президент объяснил тем, что его предыдущие слова основывались на имевшихся ранее фактах. «Мы не можем делать заявления [...], основанные на предположениях. Нам нужны доказательства», — отметил Йоханнис (цитата по Digi24).

О последнем ударе по Одесской области Минобороны России сообщало 3 сентября. Тогда, заявляло ведомство, групповой удар беспилотниками был нанесен хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени (расположен на берегу Дуная у границы с Румынией). Министр обороны Сергей Шойгу в августе говорил, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.