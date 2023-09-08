В Румынии решили рассмотреть эвакуацию жителей после падения дрона

Деревня Плауру находится в 300 м от украинского порта Измаил (через Дунай), который попадает под атаки, в связи с этим мэр коммуны, где находится поселение, обсудил с министром обороны возможную эвакуацию жителей

Мэр румынской коммуны Чаталкиой Тудор Чернега заявил, что обсуждал с министром обороны Анджелом Тилваром возможную эвакуацию жителей деревни Плауру на берегу Дуная, вблизи которой обнаружили обломки дрона, передает Digi24. Деревня находится напротив украинского порта Измаил.

«Во время встречи с министром обороны (состоявшейся в среду днем) я также рассматривал возможность добровольного переселения. Мне остается связаться с местными жителями, а желающим добровольно переселиться, чтобы им были предоставлены те же условия, что и выходцам из Украины, проживание и питание", - рассказал Чернега.

Он отметил, что Плауру находится всего в 300 м от порта Измаил, который попадает под атаки.

О падении российского дрона на территории Румынии 4 сентября сообщал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные украинских пограничников. Ночью в тот день издания «Зеркало недели» и «Измаил City» писали о взрывах в портовом городе Измаиле Одесской области (находится на берегу Дуная, по реке проходит граница с Румынией).

Бухарест изначально опроверг заявление Киева. В то же время президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что НАТО согласовало план действий на случай падения беспилотника на территорию страны — члена альянса, не уточнив деталей. «Мы не хотим, чтобы эти инциденты произошли на территории НАТО, которой в данном случае является Румыния», — добавил он.

Уже 6 сентября румынское Минобороны сообщило, что обнаружило в районе Плауру, предположительно, фрагменты беспилотника и изучит их. Digi 24 и Antena 3 называли дрон «российским».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.

О последнем ударе по Одесской области Минобороны России сообщало 3 сентября. Тогда, заявляло ведомство, групповой удар беспилотниками был нанесен хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени (расположен на берегу Дуная у границы с Румынией).

Министр обороны Сергей Шойгу в середине августа говорил, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.