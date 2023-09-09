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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков еще одного дрона

Минобороны Румынии обнаружило у границы с Украиной фрагменты еще одного дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки первого дрона обнаружили на берегу Дуная в начале сентября, официально Бухарест не связывал его с Россией. Фрагменты второго беспилотника, утверждают румынские военные, «аналогичны тем, что использует российская армия»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Румынские военные обнаружили в районе деревни Плауру (расположена на берегу Дуная у границы с Украиной) фрагменты еще одного дрона, «аналогичного тем, которые использовались российской армией», сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

Информацию о возможном появлении беспилотников в 2,5 км от Плауру ведомство получило от местных жителей, говорится в сообщении. Обнаруженные элементы будут собраны для проведения технического анализа и экспертизы, заявили в Минобороны страны.

Вооруженные силы Румынии находятся в состоянии боевой готовности и продолжат проводить поиски в районах, которые находятся недалеко от мест на Украине, где происходят удары по портовой инфраструктуре на Дунае, говорится в сообщении министерства.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

4 сентября о падении российского дрона на территории Румынии сообщил МИД Украины. Румынское Минобороны сначала опровергало это, однако позже сообщило, что в районе Плауру найдены, предположительно, фрагменты беспилотника. О том, что дрон российский, сообщили телеканалы Digi 24 и Antena 3. Генсек НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) Йенс Столтенберг говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.

Власти Украины с начала сентября сообщали об ударах по объектам в портовых городах Одесской области, в частности в Измаиле (по другую сторону Дуная расположена румынская деревня Плауру). Кроме того, взрывы прогремели в портовых городах Рени и Килия в том же регионе.

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Минобороны позднее заявило, что российские военные с 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по различным объектам на Украине, в том числе по портовой инфраструктуре. Где находились цели, ведомство не уточнило.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Маргарита Овсянникова
Румыния беспилотники дроны
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