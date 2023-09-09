Президент Румынии сообщил об обнаружении новых обломков дрона
На территории Румынии снова нашли обломки иностранного беспилотного летательного аппарата, президент страны Клаус Йоханнис расссказал об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщила пресс-служба румынского лидера.
По словам Йоханниса, фрагменты беспилотника обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. «Имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии, государства — члена НАТО, с реальным риском для безопасности румынских граждан», — заявил президент.
Он сообщил о произошедшем генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По словам Йоханниса, его заверили в «полной поддержке Румынии Североатлантическим альянсом и союзниками, что было доказано, например, недавним решением США увеличить присутствие в Румынии за счет размещения самолетов F-16».
Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника в уезде Тулча, в 2,5 км от деревни Плауру. В ведомстве заявили, что румынские военные находятся в состоянии боевой готовности и продолжат проводить поиски в районах, которые находятся недалеко от мест на Украине, где происходят удары по портовой инфраструктуре на Дунае.
Об обнаружении беспилотника у границы с Украиной румынское Минобороны также сообщало 6 сентября. Столтенберг заявлял, что не видит в обнаружении обломков дрона признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.
Российское Минобороны отчитывалось, что российские военные с 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по различным объектам на Украине, в том числе по портовой инфраструктуре. Где находились цели, ведомство не уточняло.