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Президент Румынии сообщил об обнаружении новых обломков дрона

Президент Румынии сообщил НАТО об обнаружении новых обломков беспилотника
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Военная операция на Украине
Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На территории Румынии снова нашли обломки иностранного беспилотного летательного аппарата, президент страны Клаус Йоханнис расссказал об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщила пресс-служба румынского лидера.

По словам Йоханниса, фрагменты беспилотника обнаружили на румынской территории вблизи границы с Украиной. «Имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии, государства — члена НАТО, с реальным риском для безопасности румынских граждан», — заявил президент.

Он сообщил о произошедшем генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По словам Йоханниса, его заверили в «полной поддержке Румынии Североатлантическим альянсом и союзниками, что было доказано, например, недавним решением США увеличить присутствие в Румынии за счет размещения самолетов F-16».

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника в уезде Тулча, в 2,5 км от деревни Плауру. В ведомстве заявили, что румынские военные находятся в состоянии боевой готовности и продолжат проводить поиски в районах, которые находятся недалеко от мест на Украине, где происходят удары по портовой инфраструктуре на Дунае.

Об обнаружении беспилотника у границы с Украиной румынское Минобороны также сообщало 6 сентября. Столтенберг заявлял, что не видит в обнаружении обломков дрона признаков «преднамеренного нападения» со стороны России.

Российское Минобороны отчитывалось, что российские военные с 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по различным объектам на Украине, в том числе по портовой инфраструктуре. Где находились цели, ведомство не уточняло.

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Теги
Румыния НАТО Клаус Йоханнис беспилотники дроны Йенс Столтенберг
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