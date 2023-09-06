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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона

Минобороны Румынии: на территории страны обнаружены обломки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки обнаружены на румынском берегу Дуная, напротив украинского порта Измаил, сообщили в Минобороны Румынии. 4 сентября российское Минобороны отчитывалось об ударе БПЛА по судостроительному предприятию Украины
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

На территории Румынии были обнаружены фрагменты, предположительно, беспилотника, заявил глава Минобороны Анджел Тилвар. Телеканал Digi 24 в сообщении об этом называет это обломками российского беспилотника.

Министр сказал, что за «достаточно короткий» период времени на украинские порты произошла серия атак с применением российских БПЛА. Обломки были обнаружены в районе Плауру на румынском берегу Дуная.

«Мы охватили очень большую территорию, включая территорию, о которой шли дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что были обнаружены части, которые могли бы быть дроном», — сказал он.

РБК направил запрос в Минобороны России.

О том, что в Румынии упал российской дрон, заявляли 4 сентября в Киеве. Однако президент страны Клаус Йоханнис на следующий день категорически отрицал такую возможность. Он заверил, что румынская армия полностью контролирует воздушное пространство.

«Я проверил абсолютно все, и я могу успокоить население. Там не было ничего, что попало в Румынию. Но да, мы обеспокоены тем, что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы», — настаивал тогда Йоханнис.

Как уточнил Тилвар, ранее проблема не поднималась, поскольку не было обнаружено предметов, которые могли бы представлять потенциальную угрозу. Он также пообещал усилить пограничный контроль: установить больше наблюдательных пунктов и ввести больше патрулей.

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С начала сентября власти Одесской области регулярно сообщают об атаках на регион. 4 сентября глава одесской ОВА Олег Кипер сообщал о «прилетах» по складским и производственным зданиям. По его словам, были повреждены сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий, еще на нескольких объектах возникли пожары.

Минобороны России в тот день отчиталось об ударе беспилотниками по судостроительному предприятию Украины, «на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих». О том, что Украина развернула производство дронов и катеров вблизи зернохранилищ и сформировала запасы вооружений в черноморских портах, ранее говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Как писала The Wall Street Journal, Украина на фоне прекращения действия зерновой сделки в июле стала отправлять свою сельхозпродукцию не из черноморских, а из дунайских портов. Раньше они не использовались из-за высокой стоимости доставки продукции оттуда по сравнению с портами на Черном море.

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Румыния беспилотники Измаил Минобороны Военная операция на Украине Дунай
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