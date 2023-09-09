Минобороны сообщило о шести ударах по объектам на Украине в начале сентября

Минобороны заявило о шести групповых ударах по объектам на Украине

Удары наносились в том числе по портовой инфраструктуре, складам боеприпасов и производству безэкипажных катеров, заявили в Минобороны. Украинские власти в начале сентября сообщали о взрывах в портовых городах Одесской области

Фото: Минобороны России

Российская армия со 2 по 9 сентября нанесла шесть групповых ударов оружием большой дальности по разным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны.

Это объекты радиотехнической разведки, портовая инфраструктура, производство безэкипажных катеров, склады боеприпасов, топлива и западного оружия, заявили в ведомстве.

Кроме того, удар был нанесен по базам подготовки диверсионных групп ВСУ, в том числе «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть интернационального легиона в составе теробороны вооруженных сил Украины; его лидер Денис Капустин заочно осужден в России, внесен в реестр террористов и экстремистов). РДК ранее брал на себя ответственность за нападения на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

«Кроме того, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство не уточняет, в каких регионах Украины были нанесены удары.

Украинские власти с начала сентября сообщали о взрывах в портовых городах Одесской области. Так, 4 сентября в результате удара оказались повреждены объекты в городе Измаил, 6 сентября взрывы прогремели в Рени и Килии, в ночь на 7 сентября в результате ударов были повреждены объекты, в том числе портовые, на юге области.

В середине августа министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров рядом с зернохранилищами, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. В июле Минобороны сообщало о высокоточном ударе в Одессе по объектам, где, как заявили в ведомстве, готовились теракты против России с использованием беспилотников.