СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

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Политик Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, сообщают Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.

По информации The Insider, оппозиционер восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, которые непосредственно предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Как передает издание со ссылкой на врачей, Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%. При этом психически он восстановился практически полностью.

Издание сообщает, что физическое и психическое восстановление Навального происходит быстрее, чем у отравленного в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.