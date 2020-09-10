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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали о состоянии здоровья Навального

Фото: Markus Schreiber / AP
Фото: Markus Schreiber / AP

Политик Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, сообщают Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.

По информации The Insider, оппозиционер восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, которые непосредственно предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Как передает издание со ссылкой на врачей, Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%. При этом психически он восстановился практически полностью.

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Издание сообщает, что физическое и психическое восстановление Навального происходит быстрее, чем у отравленного в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно посадили в Омске. Там политика госпитализировали в местную больницу, однако через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Российские врачи не нашли следов отравления в организме оппозиционера и связали его состояние с нарушением обмена веществ. В берлинской же клинике обнаружили признаки интоксикации веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Позднее власти Германии сообщили, что лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления Навального ядом из группы «Новичок».

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Эта клиника 7 августа сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, и он начал реагировать на речь. Врачи отметили, что политика постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

Теги: Алексей Навальный, больница, состояние здоровье
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