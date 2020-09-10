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Отравление Навального ,  
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

По словам госсекретаря, существует значительная вероятность того, что к этому эпизоду могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники»
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Greg Nash / AP)

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту. Полный текст интервью опубликован на сайте Госдепа.

«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России», — заявил Помпео.

По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности. «Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность», — сказал дипломат.

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Отвечая на вопрос, какова реакция американского правительства на инцидент с Навальным, Помпео заявил, что он не будет распространяться на эту тему, пока об этом лично не объявит президент США Дональд Трамп. «Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем», — заключил госсекретарь.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления самолета в Омске политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». При этом врачи из омской больницы, где Навальный провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег.

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Генпрокуратура России направила в Германию запрос об оказании правовой помощи. Российская сторона просила предоставить объяснения, сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы с результатами исследований. Ответа из ФРГ пока никакого не последовало. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношение немецкого правительства неподобающим.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 6 сентября заявила, что Берлин тормозит расследование по делу Навального, поскольку еще не ответил на запрос российской Генпрокуратуры. Она допустила, что Германия ведет «двойную игру».

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Фото: Sean Kilpatrick / Zuma / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин. По его словам, российские врачи взяли целый комплекс анализов у оппозиционера, однако никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

Как отмечал Песков, следствие по поводу ситуации с Навальным будет начато де-юре, если подтвердится информация о наличии отравляющих веществ в его организме. Пресс-секретарь напомнил, что 20 августа МВД уже начало доследственную проверку из-за госпитализации Навального оппозиционера.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Майк Помпео, Алексей Навальный
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