Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

По словам госсекретаря, существует значительная вероятность того, что к этому эпизоду могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники»

Майк Помпео (Фото: Greg Nash / AP)

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту. Полный текст интервью опубликован на сайте Госдепа.

«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России», — заявил Помпео.

По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности. «Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, какова реакция американского правительства на инцидент с Навальным, Помпео заявил, что он не будет распространяться на эту тему, пока об этом лично не объявит президент США Дональд Трамп. «Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем», — заключил госсекретарь.