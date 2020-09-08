Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

Министры иностранных дел стран-участниц G7 выступили с совместным заявлением, в котором осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

Главы МИД G7 призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование произошедшего и наказать виновных за «это ужасное нападение с отравлением».

«Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», субстанции, разработанной Россией», — говорится в заявлении.

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