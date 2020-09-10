Разработчик «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального

По словам Леонида Ринка, он знаком со всеми разновидностями «Новичков». Химик убежден, что Навальный не мог быть отравлен ядом из группы «Новичок», так как у оппозиционера нет симптомов, возникающих при контакте с этим веществом

Леонид Ринк (Фото: Андрей Веселов / РИА Новости)

Опубликованная немецким журналом Die Zeit информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», не соответствует действительности. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. <...> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия [вещества], к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал Ринк, добавив, что он знает все разновидности «Новичков».

Накануне, 9 сентября, Die Zeit опубликовал материал, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». К такому выводу, как сообщил журнал, пришли в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

По версии издания, новая модификация «Новичка» является более смертоносной, имея при этом свойство действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты яда.