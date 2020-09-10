Разработчик «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального
Опубликованная немецким журналом Die Zeit информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», не соответствует действительности. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.
«Чушь собачья абсолютно. <...> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия [вещества], к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал Ринк, добавив, что он знает все разновидности «Новичков».
Накануне, 9 сентября, Die Zeit опубликовал материал, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». К такому выводу, как сообщил журнал, пришли в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.
По версии издания, новая модификация «Новичка» является более смертоносной, имея при этом свойство действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты яда.