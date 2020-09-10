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Отравление Навального ,  
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Разработчик «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального

По словам Леонида Ринка, он знаком со всеми разновидностями «Новичков». Химик убежден, что Навальный не мог быть отравлен ядом из группы «Новичок», так как у оппозиционера нет симптомов, возникающих при контакте с этим веществом
Леонид Ринк
Леонид Ринк (Фото: Андрей Веселов / РИА Новости)

Опубликованная немецким журналом Die Zeit информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», не соответствует действительности. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. <...> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия [вещества], к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал Ринк, добавив, что он знает все разновидности «Новичков».

Накануне, 9 сентября, Die Zeit опубликовал материал, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». К такому выводу, как сообщил журнал, пришли в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

По версии издания, новая модификация «Новичка» является более смертоносной, имея при этом свойство действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты яда.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа, после того как жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить вывезти ее мужа для лечения за границу, политика разрешили перевезти в Германию. Оппозиционера поместили в берлинскую клинику «Шарите». Ее специалисты после доставки Навального провели несколько исследований, которые указали на «интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

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Врачи из омской больницы, где Навальный провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Ранее они говорили, что не нашли признаков отравления у Навального, и после заявления «Шарите» подчеркнули, что отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы с первого дня, однако она не подтвердилась. Они также предложили отправить в «Шарите» образцы биоматериалов Навального и результаты его лабораторных анализов.

2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Автор: Михаил Юшков
Теги: отравление, Алексей Навальный, новичок
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