Кот-д'Ивуар заявил, что соседи Нигера выступили за скорейшую интервенцию

Председатель ЭКОВАС, президент Кот-д'Ивуара Уаттара заявил, что объединение выступает за военную интервенцию в Нигер «как можно скорее». Ранее страны союза решили привести резервные войска в полную боевую готовность

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступает за военную интервенцию в Нигер «как можно скорее», сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттару.

В ЭКОВАС входит 15 стран — Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея. Членство трех последних было приостановлено после произошедших там военных переворотов.

Уаттара в 2011 году был избран председателем ЭКОВАС. В том же году он официально стал президентом Кот-д'Ивуара после пятимесячного политического кризиса, в ходе которого французские спецподразделения взяли штурмом резиденцию оппонента Уаттары, действующего главы государства Лорана Гбагбо. Последнего арестовали и обвинили в военных преступлениях. Он предстал перед судом в Гааге, но в 2019 был оправдан и остался жить в Бельгии.