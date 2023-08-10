Кот-д'Ивуар заявил, что соседи Нигера выступили за скорейшую интервенцию
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступает за военную интервенцию в Нигер «как можно скорее», сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттару.
В ЭКОВАС входит 15 стран — Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея. Членство трех последних было приостановлено после произошедших там военных переворотов.
Уаттара в 2011 году был избран председателем ЭКОВАС. В том же году он официально стал президентом Кот-д'Ивуара после пятимесячного политического кризиса, в ходе которого французские спецподразделения взяли штурмом резиденцию оппонента Уаттары, действующего главы государства Лорана Гбагбо. Последнего арестовали и обвинили в военных преступлениях. Он предстал перед судом в Гааге, но в 2019 был оправдан и остался жить в Бельгии.
10 августа состоялось экстренное заседание стран ЭКОВАС. По его итогам начальникам штабов стран — членов объединения поручено привести в полную готовность резервные силы «во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере». В ЭКОВАС заявили, что продолжают рассматривать все варианты для разрешения ситуации в Нигере.
Спустя четыре дня после захвата военными мятежниками в Нигере власти, 30 июля, страны ЭКОВАС дали мятежникам неделю на возвращение власти Базуму, а иначе угрожали прибегнуть к любым мерам, в том числе и к военному вмешательству. Однако по истечении срока никаких действий предпринято не было, ЭКОВАС ввел только экономические санкции. По данным The Wall Street Journal, вторжение было отложено потому, что странам сообщества не хватило времени на его подготовку. Тем не менее сообщалось, что план интервенции согласован.
На фоне угроз о вторжении захватившие власть мятежники объявили о закрытии воздушного пространства Нигера, а также перебросили подкрепление в столицу государства — Ниамей. 7 августа они заявили, что две страны Центральной Африки провели предварительное развертывание войск против Нигера.
Мятежники также пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств, сообщало Associated Press. По данным AP, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа. Она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».
Москва считает происходящее в Нигере внутренним делом этой страны, а вмешательство — контрпродуктивным. В Кремле говорили, что Россия выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».
Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента Базума, его место занял начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.
Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Мятежники, в свою очередь, попросили о помощи российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», сообщало Associated Press.