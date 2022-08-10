Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Спустя 60 лет сотрудничества со шведским офисом Amnesty International ее покинул сооснователь Пер Вестберг. Он выразил несогласие с докладом, обвинявшим ВСУ в нарушении законов войны. Ранее пост покинула глава украинского офиса

Пер Вестберг (Фото: Wikipedia.org)

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг покидает свой пост из-за несогласия с публикацией доклада о нарушении вооруженными силами Украины (ВСУ) законов войны. Об этом он заявил в беседе с Svenska Dagbladet.

«С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество [с этой организацией]», — сообщил он.

Сначала организация занималась освобождением заключенных, но со временем «расширила свой мандат», отметил он.

Вестберг стал соучредителем Amnesty Sweden вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. В 1976–1982 годах он был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter, с 1998 года он является членом Нобелевского комитета по литературе.

Amnesty International опубликовала доклад о действиях украинских военных и нарушении ими законов войны около недели назад, 4 августа. По данным организации, украинские военные размещали боевую технику в жилых районах, больницах и школах, из-за чего мирные жители были подвержены опасности. Среди прочего, в Бахмуте военные Украины использовали здание университета в качестве военной базы, из-за удара получили повреждения жилые дома поблизости, сообщили правозащитники. В большинстве школ (22 из 29), которые посетили сотрудники Amnesty International на юго-востоке Украины, были размещены украинские военные, военная техника либо вооружение, сказано в докладе.

Из-за публикации доклада уволилась глава украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук. Она пояснила, что организация дала украинскому Минобороны «слишком мало времени на ответ». Покальчук сочла содержание отчета «поддержкой российских нарративов».

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Власти Украины раскритиковали доклад. Amnesty International попыталась «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», сказал президент Владимир Зеленский. Советник главы его офиса Михаил Подоляк призвал проверить, получала ли Amnesty International выгоду от России. Он отметил, что международные гуманитарные институты дискредитированы.

Российское посольство в США позитивно восприняло публикацию. В сообщении дипмиссии называли резонанс признаком сложности «замалчивания правды». США обвиняют Россию в военных преступлениях, однако преследуют этим лишь «искажение истинного положения дел», утверждали в посольстве.

В Amnesty International подчеркнули, что игнорирование нарушений любой из сторон конфликта не является «убедительным информированием» о положении прав человека, и доклад о ВСУ не означает оправдание действий России. В организации уточнили: комментарий у властей Украины был запрошен в пятницу, 29 июля, его авторы отчета так и не получили спустя пять дней к среде, 3 августа.

Сделанные в докладе выводы о действиях ВСУ пересмотрены не будут, подчеркнули в Amnesty International. Организация заверила, что единственной целью отчета было обеспечение защиты гражданских лиц, а вызванные публикацией «страдания и гнев» вызывают глубокое сожаление.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал свои действия желанием «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима» и стремлением к «денацификации» и демилитаризации соседнего государства. В Минобороны России настаивают, что удары наносятся только по объектам ВСУ.

Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, а также разорвала дипломатические отношения с Россией. На Украине отрицают наличие неонацистских образований, говорил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

С 24 февраля по 7 августа на Украине погибли не менее 5401 человека (среди них 355 детей), ранения получили не менее 7466 (среди них 580 детей), сообщило Управление по правам человека ООН. Настоящие цифры погибших и раненых значительно выше, поскольку подтверждение данных из мест с интенсивными боевыми действиями задерживается, указали в организации. Большинство жертв погибли из-за ударов артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), ударов с воздуха и другого оружия с широким радиусом поражения, подчеркнули в ООН.