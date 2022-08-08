Киев призвал проверить Amnesty International на получение выгод от России
Следует провести проверку международной правозащитной организации Amnesty International на предмет получения выгоды от России в связи с публикацией доклада о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения войны, заявил советник главы офиса украинского президента, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк в интервью El País.
Концепция международных гуманитарных институтов оказалась дискредитирована, что приведет к пагубным последствиям, заявил он.
Публикация доклада Amnesty International о действиях украинских военных и нарушении ими законов войны состоялась в середине прошлой недели. Организация обвинила ВСУ в размещении боевой техники в жилых районах, школах и больницах, указав, что из-за этого мирные жители оказались подвержены опасности. По данным правозащитников, в частности, в Одессе бронетехника была расположена в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, в результате удара оказались повреждены жилые дома поблизости. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили сотрудники Amnesty International, размещались украинские военные либо военная техника и вооружение, говорилось в докладе.
Власти Украины подвергли доклад критике, президент Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в «попытке амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву». Глава украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук уволилась после публикации доклада. Она заявила, что организация дала Минобороны Украины «слишком мало времени на ответ».
В России публикацию доклада о ВСУ встретили положительно. Посольство России в США сочло, что последующий после публикации резонанс свидетельствует о сложной ситуации с «замалчиванием правды». Обвиняя Россию в военных преступлениях, США преследуют лишь «искажение истинного положения дел», добавили в дипломатической миссии.
В Amnesty International позднее заверили: публикация доклада о нарушениях украинской стороной законов войны не означает, что она оправдывает действия России. «Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорилось в сообщении организации. Правозащитники отметили, что запросили комментарий у украинских властей в пятницу, 29 июля, но не получили его к среде, 3 августа.
Организация отказалась пересматривать сделанные в докладе о ВСУ выводы, подчеркнув, что единственной целью публикации было обеспечение защиты гражданских лиц. «Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных», — добавили правозащитники.