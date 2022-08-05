Глава украинского офиса Amnesty уволилась из-за доклада о ВСУ
Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении после последнего отчета организации, в котором Украину обвинили в нарушении гуманитарного права и правил ведения войны. Об этом Покальчук написала в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет», — написала она.
Покальчук рассказала, что проработала в Amnesty International семь лет. Она отметила, что считает важным, чтобы в подобных докладах была информация об обеих сторонах конфликта, а в данном случае — позиция Минобороны Украины. По ее словам, сотрудники Amnesty International обратились в военное ведомство, но дали «слишком мало времени на ответ». «В результате, пусть и нехотя, организация создала материал, который звучал как поддержка российских нарративов», — добавила Покальчук.
4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором отметила, что украинские военные размещают боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Своими действиями они подвергают опасности жизни мирных жителей, чем нарушают международное гуманитарное право и законы ведения войны, заключили правозащитники.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правозащитная организация «пытается амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву».
В российском посольстве в Соединенных Штатах, в свою очередь, положительно оценили доклад и заметили, что он должен помочь аудитории сделать «правильные выводы».
В российском Минобороны не раз обвиняли украинских военных в использовании жилых и социальных объектов для размещения войск и техники. 4 августа в ведомстве привели примеры и заявили, что ВСУ использовали для этого школу в Новой Водолаге Харьковской области, помещения техникума в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, частные дома в Северске и Соледаре ДНР.