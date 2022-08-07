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Amnesty извинилась за «страдания и гнев» украинцев из-за своего доклада

Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» украинцев из-за последнего доклада
Организация отказалась пересматривать итоги доклада, в котором сообщалось о нарушении Украиной правил ведения войны, однако извинилась за «страдания и гнев», которые мог вызвать этот документ у украинцев
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Международная правозащитная организация Amnesty International, ранее опубликовавшая доклад о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных», — сказано в сообщении.

В организации подчеркнули, что главным приоритетом при составлении подобных докладов является обеспечение защиты гражданских лиц. «Это было нашей единственной целью при выпуске этой последней части исследования. Хотя мы не отказываемся от выводов из доклада, мы сожалеем о вызванной докладом боли», — заключили в Amnesty International.

Организация 4 августа опубликовала доклад, в котором рассказала, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Таким образом они подвергают опасности жизни мирного населения, нарушая международное гуманитарное право и законы ведения войны, говорилось в выводах правозащитников.

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Оксана Покальчук

После публикации доклада президент Украины Владимир Зеленский обвинил правозащитную организацию в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», а директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении. По ее словам, у нее оставалась надежда, что украинская сторона сможет донести свою позицию до организации, после чего текст будет удален, а вместо него появится новый. «Сегодня я поняла, что этого не произойдет», — добавила она.

Несмотря на это, в Amnesty International 6 августа заявили о приверженности организации выводам доклада. «Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно. <...> Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — указали правозащитники.

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После начала спецоперации на Украине российское Минобороны неоднократно указывало, что военнослужащие ВСУ размещают свои позиции и технику в жилых и социальных зданиях. К примеру, 4 августа в ведомстве сообщили, что украинские военные использовали для этого школу в Новой Водолаге Харьковской области, техникум в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области.

В российском посольстве в США ранее положительно оценили доклад Amnesty International и заметили, что он должен помочь аудитории сделать «правильные выводы». «Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению», — указали российские дипломаты.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Amnesty International Военная операция на Украине извинения доклад военные преступления
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