Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны

Украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах, тем самым они подвергают опасности мирных жителей, следует из доклада международной правозащитной организации Amnesty International.

Размещение боевых позиций и ведение огня на таких территориях превращает их в военные цели, удары по которым приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, отмечается в докладе, а такая тактика нарушает международное гуманитарное право.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявила генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало военной операции на Украине. Ее целями он называл «денацификацию», демилитаризацию, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Российское Минобороны заверило, что удары ведутся по военной инфраструктуре страны, гражданскому населению ничего не угрожает. Киев ввел в стране военное положение и разорвал отношения с Москвой.

По данным ООН, за пять месяцев боевых действий на Украине погибли более 5,2 мирных жителей, из них 348 детей. Ранения получили свыше 7 тыс. человек. Большинство жертв погибали или получали ранения, если военные применяли оружие взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды, либо наносили авиаудары.

Большая часть случаев гибели и ранений мирных жителей фиксируют в Донецкой и Луганской областях: на подконтрольной властям Украины территории погибли 2848 человек и 2820 пострадали, а на территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.

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Остальные случаи гибели или ранения происходили в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.