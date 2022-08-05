Зеленский осудил доклад Amnesty International о нарушении права войны ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: Jesco Denzel / Getty Images)

Международная правозащитная организация Amnesty International, которая выпустила доклад о нарушениях Украиной законов ведения войны, «пытается амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к населению.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором отметила, что украинские военные размещают боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Своими действиями они подвергают опасности жизни мирных жителей, чем нарушают международное гуманитарное право, заключили правозащитники.

В российском посольстве в Соединенных Штатах положительно оценили доклад и заметили, что он должен помочь аудитории сделать «правильные выводы»,

Американская администрация, которая обвиняет Москву в военных преступлениях, старается исказить истинное положение дел и «очернить усилия России по освобождению Украины от нацистов», заявили в посольстве. Кроме того, подобными заявлениями Вашингтон оправдывает «провокационные действия по накачке киевского режима смертоносными вооружениями», считают в дипмиссии.

В российском Минобороны не раз обвиняли украинских военных в использовании жилых и социальных объектов для размещения войск и техники. 4 августа в ведомстве привели примеры и заявили, что ВСУ использовали для этого школу в Новой Водолаге Харьковской области, здания техникума в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, частные дома в Северске и Соледаре ДНР.