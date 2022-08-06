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Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов войны
Правозащитная организация в конце июля уведомила правительство Украины о своих выводах и зафиксированных нарушениях со стороны украинских военных, но не получила от него никакого ответа
Фото: imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press

Правозащитная организация Amnesty International придерживается выводов своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны и норм международного гуманитарного права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно <...> Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении.

В организации рассказали, что 29 июля направили правительству Украины письмо. В нем были перечислены многочисленные города и села, где были задокументированы нарушения, и предоставлены GPS-координаты 24 мест, включая школы и больницы, в которых размещались украинские солдаты.

«Мы сообщили правительству, что опубликуем наши выводы, и попросили их предоставить какой-либо ответ до 3 августа, но ответа не получили», — сообщили агентству в Amnesty International.

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В организации также обратили внимание на то, что публикация доклада о нарушениях украинской стороной законов войны не означает, что она оправдывает действия России.

Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором рассказала, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Таким образом они подвергают опасности жизни мирного населения, нарушая международное гуманитарное право и законы ведения войны, говорилось в выводах правозащитников.

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После публикации доклада президент Украины Владимир Зеленский обвинил правозащитную организацию в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву».

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила о своем увольнении. По ее словам, у нее оставалась надежда, что украинская сторона сможет донести свою позицию до организации, после чего текст будет удален, а вместо него появится новый. «Сегодня я поняла, что этого не произойдет», — добавила она.

Покальчук отметила, что сотрудники Amnesty International обратились в военное ведомство, но дали «слишком мало времени на ответ».

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В российском посольстве в США, в свою очередь, положительно оценили доклад и заметили, что он должен помочь аудитории сделать «правильные выводы».

Минобороны России неоднократно обвиняли ВС Украины в использовании жилых и социальных объектов для размещения войск и техники. К примеру, 4 августа в ведомстве сообщили, что украинские военные использовали для этого школу в Новой Водолаге Харьковской области, техникум в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина военное преступление мирные жители Amnesty International Военная операция на Украине
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