ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях на Украине

Фото: Alexey Furman / Getty Images

За пять месяцев с 24 февраля по 24 июля на Украине погибли 5237 мирных жителей, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, во время военных действий погибли 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Данных о поле еще 41 умершего ребенка и 1491 взрослого пока нет.

Ранения получили 7035 человек, в том числе 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков. Пол еще 195 детей и 4074 взрослых пока не известен.

ООН зафиксировала больше всего жертв среди гражданского населения в Донецкой и Луганской областях. На подконтрольной властям Украины территории погибли 2848 человек и 2820 пострадали. На территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.

Остальные случаи гибели или ранения происходили в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Большинство жертв погибали или получали ранения, если военные применяли оружие взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды, либо наносили авиаудары.

Читайте на РБК Pro Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro 7 навыков высокоэффективных тинейджеров 7 навыков высокоэффективных тинейджеров Саммари Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг Исследования Pro Почему долгое сидение не вызывает боль в пояснице — аргументы из Гарварда Почему долгое сидение не вызывает боль в пояснице — аргументы из Гарварда Статьи Pro Восемь признаков того, что работник может уволиться Восемь признаков того, что работник может уволиться Статьи Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что фактические цифры потерь среди мирных жителей значительно выше, так как управление не может получить информацию из мест, где шли интенсивные боевые действия. Это касается Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цели «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита Донбасса.