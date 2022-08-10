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Посол Антонов отверг обвинения США в минированиях на Украине

Госдепартамент США, объявляя о намерении выделить Киеву $89 млн в рамках помощи по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на Украине, возложил ответственность на минирование территории страны на Россию, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова приведены в Telegram-канаде дипмиссии.

«Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. <...> Нас обвинили, среди прочего, в блокировании доступа к сельхозугодьям. Решительно отвергаем данные инсинуации», — сказал дипломат.

По мнению посла, США «в русофобской кампании превзошли самих себя».

США выделят Украине почти $90 млн на разминирование
Политика
Фото:Natacha Pisarenko / AP

Ранее 9 августа американский Госдепартамент сообщил, что выделенные Украине деньги пойдут на тренировки 100 групп саперов и средства разминирования. По оценкам Киева, которые привело ведомство, неразминированными остаются 160 тыс. кв км территории страны, мины «блокируют доступ к сельскохозяйственным угодьям, задерживают работы по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома».

По данным Bloomberg, обезвреживать будут боеприпасы, находящиеся на подконтрольной Киеву территории. Речь идет только о наземных минах, уточняла Politico.

Минобороны и власти России также обвиняют Украину в минировании портов после начала военной операции в стране, из-за чего, по данным российской стороны, суда с зерном и другой сельхозпродукцией не могли покинуть порты в Черном море. В конце июля Россия и Украина заключили с Турцией и ООН соглашение, по которому вывоз зерна будет осуществляться через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. Разминирование украинских территориальных вод проводиться не будет, так как это потребует слишком много времени: суда с зерном будут выходить по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.

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