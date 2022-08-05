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Посольство оценило отчет Amnesty International о военных нарушениях Киева

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Украиной законов ведения войны широко освещают американские СМИ, это должно помочь аудитории сделать «правильные выводы», заявило посольство России в США в Telegram-канале.

Amnesty International установила, что украинские военные размещают боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах, превращая их в цели для ударов и тем самым подвергая опасности мирных жителей. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право, отмечается в докладе. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя документ, заявил, что в организации «пытаются переложить ответственность».

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению», — указали российские дипломаты.

В посольстве отметили, что обвинениями Москвы в «военных преступлениях» Вашингтон «преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел, очернить наши усилия по освобождению Украины от нацистов», США используют эти заявления для оправдания «провокационных действий по накачке киевского режима смертоносными вооружениями».

Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны
Политика
Фото:Nariman El-Mofty / AP

Российское Минобороны неоднократно указывало, что украинские военнослужащие размещают свои позиции и технику в жилых и социальных зданиях. 4 августа военное ведомство сообщило, что для таких целей ВСУ используют школу в Новой Водолаге Харьковской области, здания техникума в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, частные дома в Северске и Соледаре ДНР.

Теги
посольство России в США Amnesty International Украина Военная операция на Украине
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