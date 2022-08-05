Посольство оценило отчет Amnesty International о военных нарушениях Киева

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Украиной законов ведения войны широко освещают американские СМИ, это должно помочь аудитории сделать «правильные выводы», заявило посольство России в США в Telegram-канале.

Amnesty International установила, что украинские военные размещают боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах, превращая их в цели для ударов и тем самым подвергая опасности мирных жителей. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право, отмечается в докладе. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя документ, заявил, что в организации «пытаются переложить ответственность».

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению», — указали российские дипломаты.

В посольстве отметили, что обвинениями Москвы в «военных преступлениях» Вашингтон «преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел, очернить наши усилия по освобождению Украины от нацистов», США используют эти заявления для оправдания «провокационных действий по накачке киевского режима смертоносными вооружениями».

Российское Минобороны неоднократно указывало, что украинские военнослужащие размещают свои позиции и технику в жилых и социальных зданиях. 4 августа военное ведомство сообщило, что для таких целей ВСУ используют школу в Новой Водолаге Харьковской области, здания техникума в Славянске ДНР, детскую музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, частные дома в Северске и Соледаре ДНР.