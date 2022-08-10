В Венгрии и Словакии оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Миноброны отчиталось о трех воздушных боях над Украиной Политика, 12:51
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 12:44
Акции СПБ Биржи за три дня взлетели почти на 100% Инвестиции, 12:43
ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининград с ограничениями Политика, 12:38
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 12:38
Цзю сравнил возвращение английского чемпиона в бокс с тягой к наркотикам Спорт, 12:37
В Венгрии и Словакии оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину Политика, 12:35
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 12:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-сотрудник Twitter передавал Саудовской Аравии данные критиков властей Политика, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине немецкого «Гепарда» Политика, 12:14
Президент Литвы лишил госнаград фигуристов за участие в шоу Навки Спорт, 12:14
«Финам» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете Инвестиции, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:10
Война санкций ,  
0 

В Венгрии и Словакии оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

«Роснефть» ROSN ₽339,05 -0,18% Купить
«Транснефть» TRNFP ₽102 900 +3,26% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгерская энергетическая компания MOL самостоятельно оплатила транзит российской нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», сообщила пресс-служба компании, передает Reuters.

«Взяв на себя пошлину, MOL может обеспечить быстрое решение проблемы: украинская сторона пообещала возобновить транспортировку сырой нефти в течение нескольких дней», — говорится в сообщении MOL.

Об аналогичном платеже сообщили в словацкой нефтеперерабатывающей компании Slovnaft. Там отметили, что платеж за транзит через Украину перечислен, а «российская сторона также согласилась с этим решением».

«Транснефть» заявила, что Украина остановила транзит по «Дружбе»
Бизнес
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Материал дополняется.

Теги
Венгрия Украина Словакия поставки нефти «Дружба»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter