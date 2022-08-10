В Венгрии и Словакии оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

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Венгерская энергетическая компания MOL самостоятельно оплатила транзит российской нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», сообщила пресс-служба компании, передает Reuters.

«Взяв на себя пошлину, MOL может обеспечить быстрое решение проблемы: украинская сторона пообещала возобновить транспортировку сырой нефти в течение нескольких дней», — говорится в сообщении MOL.

Об аналогичном платеже сообщили в словацкой нефтеперерабатывающей компании Slovnaft. Там отметили, что платеж за транзит через Украину перечислен, а «российская сторона также согласилась с этим решением».

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