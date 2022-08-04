Reuters назвал условие увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ

Reuters: Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат добычу нефти при серьезном кризисе на рынке

Страны ОПЕК+ накануне договорились увеличить добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки. Как пишет Reuters, Эр-Рияд и Абу-Даби способны прокачивать «значительно больше», но сделают это только в случае обострения кризиса зимой

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Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты нарастят добычу нефти, если предстоящей зимой произойдет серьезный кризис предложения, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Только в этом случае Эр-Рияд и Абу-Даби готовы обеспечить «значительное увеличение» добычи.

Накануне участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки в сентябре. По словам трех собеседников Reuters, Саудовская Аравия и ОАЭ способны прокачивать «значительно больше», но сделают это только в случае обострения кризиса поставок. Со слов собеседников, у этих стран и некоторых других членов ОПЕК есть резервные производственные мощности на уровне около 2,0–2,7 млн барр. в сутки.

«С учетом того, что газа в Европе этой зимой может не быть, а на российскую нефть могут установить ценовой потолок, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель», — сказал один из источников.

В свою очередь, аналитик нефтяной брокерской компании PVM Тамаш Варга указывает на растущие опасения по поводу снижения спроса на нефть. Если тенденция сохранится, «дополнительные баррели окажут нежелательное давление на цены и в то же время излишне истощат резервные мощности», считает он.

Как отмечает Reuters, 100 тыс. барр. в сутки — один из самых низких показателей с момента введения квот ОПЕК в 1982 году. Один из собеседников агентства назвал решение ОПЕК+ увеличить добычу жестом доброй воли. Участники соглашения ранее объяснили незначительное повышение «крайне ограниченным наличием дополнительных мощностей», которое «требует их использования с большой осторожностью в ответ на серьезные перебои с поставками».

В июле в Саудовскую Аравию приезжал президент США Джо Байден, который заявил, что ждет от Эр-Рияда шагов в области увеличения нефтедобычи. Перед визитом в королевство он написал статью для The Washington Post и отметил важность саудовских энергетических ресурсов для смягчения последствий российской военной операции на Украине. В Госдепартаменте США выразили уверенность, что возможность нарастить добычу есть и у других стран ОПЕК. После решения ОПЕК+ в Белом доме заявили, что Байден продолжит усилия, направленные на снижение цен на топливо.