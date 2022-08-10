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Экс-премьер Словакии связал остановку транзита нефти Украиной с санкциями

Украина перекрыла поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» странам Центральной Европы, из-за антироссийских санкций, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).

Подобные меры неэффективны и наносят ущерб третьим странам, в том числе и Словакии, отметил политик в видеообращении.

«Санкции [Запада против России] не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума», — сказал он.

«Транснефть» заявила, что Украина остановила транзит по «Дружбе»
Бизнес
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Примером подобной неэффективности политик назвал остановку Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу», — сказал экс-премьер. Россия оплатила транзит за август еще в июле, однако Киев не стал принимать платеж, сославшись на санкции Запада, заявил Фицо.

Нефтепровод «Дружба» идет через город Мозырь в Белоруссии, где он разделяется на северную и южную ветки. Северная проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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Утром 9 августа «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как «Транснефть» не может платить за него из-за санкций ЕС. В украинской компании подчеркнули, что оказывают посреднические услуги лишь при 100% предоплате.

В «Транснефти» заверили, что переводили деньги за перекачку, однако средства вернулись на счет. Газпромбанк, который обслуживает платежи, уведомил организацию, что транзакцию отклонили из-за очередного пакета санкций. «Укртранснафта» прекратила транспортировку, так как не получила оплату.

Договор о транзите нефти между «Транснефтью» и Украиной должен действовать до 1 января 2030 года.

В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ограничил импорт российской нефти по морю. Однако эмбарго не стали распространять на поставки газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».

Венгрия, которой эмбарго временно не касается, предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину. Переговоры по этому поводу ведет крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL.

Теги
Словакия поставки нефти Украина «Дружба»
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