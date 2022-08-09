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Бизнес ,  

«Транснефть» заявила, что Украина остановила транзит по «Дружбе»

Компания не смогла оплатить услуги по транспортировке из-за санкций ЕС. Нефтепровод проложен через Белоруссию, где делится на северную и южную ветви. Прокачка остановлена по южной — в Словакию, Чехию и Венгрию через Украину
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

«Транснефть» подтвердила остановку «Укртранснафтой» транзита нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию, сообщается на сайте российской компании.

«АО «Укртранснафта» прекратило оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги», — говорится в сообщении.

Остановку транзита в компании объяснили тем, что «Транснефть» не может оплатить транзит из-за санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.

В российской компании пояснили, что перевели платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил «Транснефть», что перевод был возвращен из-за седьмого пакета санкций. Из-за отсутствия оплаты за свои услуги «Укртранснафта» прекратила транспортировку.

«Транснефть» проинформировала об этом Минэнерго России, российских грузоотправителей и «Укртранснафту».

В декабре 2019 года «Транснефть» продлила договор с Украиной на прокачку нефти через нее до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная через Украину — в Словакию, Чехию и Венгрию.

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