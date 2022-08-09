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Венгрия предложила взять на себя оплату транзита нефти через Украину

Ранее «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию из-за неуплаты. Венгерская MOL сообщила, что ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита нефти через Украину
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Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — сказано в сообщении.

В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.

«Транснефть» заявила, что Украина остановила транзит по «Дружбе»
Бизнес
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Утром 9 августа «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Остановку транзита в компании объяснили тем, что «Транснефть» не может оплатить транзит из-за санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.

В российской компании пояснили, что перевели платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил «Транснефть», что перевод был возвращен из-за очередного пакета санкций. Из-за отсутствия оплаты за свои услуги «Укртранснафта» прекратила транспортировку.

Последний раз «Транснефть» продлевала договор с Украиной на прокачку нефти в декабре 2019 года, он рассчитан до 1 января 2030 года.

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Нефтепровод «Дружба» проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

После начала российской спецоперации на Украине США запретили импорт нефти из России. В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Венгрии удалось освободиться от обязательства исполнять европейское эмбарго на импорт российской нефти, однако послабление будет действовать временно.

Президент Владимир Путин говорил, что, вводя ограничения на нефть, Запад «наступает на те же грабли», что и в случае с российским газом: «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Венгрия нефть санкции Украина
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